Pastor Arrázola negó haber amenazado a periodista

Foto tomada del video

A través de su cuenta en Youtube, el pastor del la iglesia Ríos de Vida , Miguel Arrázola, negó haber amenazado de muerte a un periodista, de hecho, dijo que el video en el que se divulga esa información fue editado y mal interpretado.

“Creo que es necesario aclarar que no amenacé a nadie de muerte, menos aún llegar a mencionar a alguien con nombres y apellidos para semejante despropósito. Mis convicciones, mi formación y mi fe, no me permiten ni siquiera llegar a pensar en eso”, dijo el religioso.

“El video que apareció, está editado para acomodar mis palabras en una sucesión de frases desafortunadas”, señaló el pastor al referirse a las imágenes en donde él supuestamente amenazaba a un comunicador.

Miguel Arrázola dijo que aunque es “un hombre firme en su accionar, eso no lo hace un delincuente.”

Las imágenes se dan luego que la semana anterior se conociera un video en que el religioso aparentemente amenaza al periodista Luicio Torres, quien venía haciendo piezas periodísticas que demostraban los movimientos millonarios financieros de la comunidad dirigida por Arrázola.