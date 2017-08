Pastrana busca “resucitar” la Nueva Fuerza Democrática

Foto: RCN Radio

El expresidente Andrés Pastrana, a través de una solicitud al Consejo Nacional Electoral, busca revivir la personería jurídica de su movimiento Nueva Fuerza Democrática, con el que se eligió como Jefe de Estado.

En diálogo con Voces RCN, Camilo Gómez, quien fue representante legal del partido, aseguró que “hay muchos conservadores que hoy están descontentos con la dirigencia. Yo no quiero estar en un partido político donde este ‘Fincho’ Cepeda, el jefe de la mermelada”.

Gómez afirmó que en virtud de los acuerdos de paz con las Farc y del acto legislativo 02 de 2017, Nueva Fuerza Democrática podría “resucitar”.

A pesar de las críticas al acuerdo de La Habana, que hiciera Pastrana, Gómez afirmó que “no me gustan muchas cosas del acuerdo de paz, pero hoy es norma constitucional; no me gusta que un criminal de guerra pueda ser elegido senador o representante, pero hoy en día esas son las normas que nos rigen. Yo no soy de los que piensan que hay que hacer trizas los acuerdos de paz (…). No es un contra-sentido, es la norma constitucional y a ella esperamos que se atenga el Consejo Nacional Electoral”.

Sobre la posibilidad de presentar candidatos propios, el excomisionado de paz aseguró que esperarán la decisión de las autoridades electoral “y después decidiremos los nombres que participarán en la Nueva Fuerza Democrática, y si tendremos o no candidato a la Presidencia”.

La Nueva Fuerza Democrática fue fundada por el expresidente Pastrana en 1990 y entre 1991 y 1994, eligió 8 congresistas.