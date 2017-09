Paz y medio ambiente, temas de los que hablará Santos en asamblea de la ONU

Foto Presidencia

El presidente Juan Manuel Santos participará el próximo martes en la Asamblea General de Naciones Unidas en New York, ciudad a la que arribó ayer en horas de la tarde. Lea aquí: Guterres cree que Colombia es la “única buena noticia” en ONU, según Santos

En medio de la tensión mundial por las acciones de Corea del Norte, las amenazas terroristas en Europa, los recientes desastres naturales y el cambio climático, la experiencia colombiana es la única buena noticia para este encuentro de mandatarios mundiales, según expresó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Santos aseguró, antes de su viaje, que ante más de 200 representantes del mundo Colombia llegará a la ONU como un caso exitoso de paz.

“Lo que resalta la Asamblea y lo que resalta Naciones Unidas y me lo dijo hace dos días, cuando hablé con el Secretario General con quien me voy a entrevistar en la semana que viene en Nueva York, me dijo mire, es que Colombia es la única buena noticia que tenemos en Naciones Unidas con todos estos problemas, Corea del Norte, los conflictos en el Medio Oriente, viene Colombia con buenas noticias”, sostuvo Santos.

Además el jefe de Estado aprovechará esta Asamblea para agradecerle al Consejo de Seguridad de la ONU la aprobación de una segunda misión para la implementación de los acuerdos de paz, específicamente, en la reintegración de los ex miembros de las Farc.

El medio ambiente será otro de los temas que Santos tocará el próximo martes e insistirá en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales Colombia fue promotor de estos acuerdos.

Durante el viaje a Estados Unidos el presidente Juan Manuel Santos sostendrá varias reuniones bilaterales con mandatarios de Noruega, Mónaco, Andorra y la Unión Europea, entre otros.