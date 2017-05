Pediré votar negativamente referendo contra adopción de parejas del mismo sexo: Presidente Santos

Foto referencial AFP

En entrevista con RCN Radio, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el referendo contra la adopción de parejas del mismo sexo y solteros es inconstitucional, y que pedirá a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes votarlo negativamente.

El presidente Santos dijo que está en contra del referendo contra la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo y personas solteras, porque es inconstitucional.

“Le pediré a la Comisión Primera de la Cámara que vote negativamente el proyecto que es inconstitucional y la forma en que se ha presentado el debate es tergiversado y mentiroso, están defendiendo la ideología de género, eso está distorsionado y me parece grave que demos debates sobre mentiras” dijo Santos.

“Espero que el Congreso no vaya a dejar en manos de la Corte como otras veces ha ocurrido, un tema como este”, precisó Santos

Cadena Perpetua para violadores

El presidente consideró que es un debate un poco subjetivo, dijo que en principio no le gusta ni la cadena perpetua ni la pena de muerte, pero en algunos casos, “no me opondría la cadena perpetua como se lo dije en su momento a Gilma Jiménez” sostuvo Santos.

Explicó que si la norma pasa en el Congreso no presentará objeciones porque así se lo prometió a Gilma Jiménez pero aclaró que en principio no es partidario ni de la pena de muerte ni de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.

“No me gusta la cadena perpetua como no me gusta la pena de muerte, pero no me opondría si avanza en el Congreso, pero debo mantener la promesa que le hice a la senadora Gilma Jiménez y eso haré”.