Pelea en el CPB por entrega de premios de periodismo en 2018

Foto: Colprensa

Una crisis al interior del Círculo de Periodistas de Bogotá pone en peligro la entrega de los premios de Periodismo de 2018, debido a disputas internas.

El director Ejecutivo del Premio Nacional de Periodismo (CPB), Gabriel Ortíz, aseguró que es inviable la convocatoria para entregar los premios de Periodismo de 2018 porque “no están dadas las condiciones” para convocarlos y la CPB afronta una grave crisis interna.

“Ha perdido credibilidad. La dudosa legitimidad de su Junta Directiva y sus pugnas internas, son las razones fundamentales de las dificultades por las que atraviesa el Gremio más representativo de nuestro periodismo”, señaló.

A través de la misiva denunció una supuesta censura a los periodistas por parte de la presidenta del CPB, Gloria Vallejo. “La nueva presidenta no admite expresarnos a los periodistas que estamos afiliados por los canales que tiene el CPB. Solo que sea en beneficio de ella (refiriéndose a la Gloria Vallejo, presidenta)”, aseguró en RCN Radio.

Y añadió: “como director ejecutivo considero que un gremio que censura a sus propios afiliados no tiene autoridad moral para darle el premio a los periodistas colombianos“.

Afirmó que la base del CPB, creado en 1946, es la libertad de expresión y con Vallejo “la entidad está en una crisis muy grande”.

“Me designaron director ejecutivo que de manera autónoma ha dicho a los miembros del CPB que no están dadas las condiciones para convocarlo en 2018”, aseguró.

Por su parte, Gloria Vallejo, presidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá, le salió al paso a las denuncias hechas por Gabriel Ortiz, integrante de este gremio de comunicadores, sobre la posible cancelación de la entrega 2018 de sus premios de periodismo y señaló que no es cierto y que ya la logística está en marcha.

Vallejo sostuvo en diálogo con RCN Radio que desde el 1 de octubre empezaron con los preparativos de la ceremonia para el próximo año y denunció que gran parte de las alertas que se están dando a conocer, formarían parte de un plan ejecutado por parte de quienes quieren la Presidencia del CPB.

“Gabriel Ortíz no es director ejecutivo de nuestra organización, no hay un contrato que así lo diga y por eso creemos que se están tomando atribuciones que no les competen (..) el señor Ortíz no debe estar emitiendo esas circulares que solo generan alerta entre la gente”, dijo la presidenta del CPB.

Gloria Vallejo denunció por su parte que desde el pasado 8 de junio se desató una serie de malestares al interior del Círculo de Periodistas de Bogotá, luego de que se diera la renuncia del que en ese entonces era su presidente, en la cual se quiere afectar la gala de premios del próximo año.

“No es cierto que aquí haya censura, la verdad es que yo no quiero personalizar esto y por eso no voy a mencionar nombres, pero hay un grupo de personas que quieren que se convoquen elecciones para la nueva junta directiva, pero los mismos socios apoyaron que yo siguiera en mi mandato hasta el próximo año y así será”, dijo Vallejo.

La presidenta del Círculo de Periodistas Bogotá señaló que pronto se abrirán las inscripciones para que quienes deseen postular sus premios para el 2018 lo puedan hacer y reiteró que están dadas todas las garantías para esto.

Esta es la carta completa que emitió Gabriel Ortíz, director Ejecutivo de la Fundación Premio Nacional de Periodismo CPB:

Crisis interna en el CPB by Maleja Torres Cepeda on Scribd