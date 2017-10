El perdón de Víctor Pacheco al accionista de Fidupetrol en la cárcel Modelo

Helbert Otero Pacheco, socio mayoritario de Fidupetrol. // Foto: Colprensa

Helbert Otero, era el mayor accionista de la fiduciaria Fidupetrol, que fue condenado a pagar 25 meses de prisión tras aceptar el delito de tráfico de influencias como coautor por haber intentado, junto al abogado Víctor Pacheco, influir en la selección de una tutela para favorecer a su firma y evitar que pagara una multa de 22.500 millones de pesos al Estado.

Esa hipótesis difiere de lo que Otero declaró ante la Corte Suprema durante el juicio al exmagistrado Jorge Pretelt.

“Nunca firmé el preacuerdo para decir que algún magistrado pidió plata a la Fiduciaria o algún empleado ofreció dineros a algún magistrado”, dijo Otero, quien aseguró que se vio obligado a aceptar cargos, por persuasión de la Fiscalía para firmar el preacuerdo y no pasar un día más en la cárcel Modelo donde compartía patio con el abogado Víctor Pacheco.

Ante el interrogatorio del magistrado Luis Antonio Hernández, Otero dijo que Pacheco dio una falsa declaración sobre los supuestos sobornos para favorecer a la fiduciaria, lo cual llevó a que estuviera en prisión, alejado de su familia. Cumplió tres quintas partes de la condena de 25 meses de Fidupetrol y salió de la cárcel.

– Magistrado: Qué daño le causo él (Víctor Pacheco) a usted o cúal era la causa del perdón?

– Otero: Él tenía un arrepentimiento por la situación que se estaba presentando y que su testimonio había conllevado a que yo estuviese allí alejado de mi familia y de la liberad.

– Magistrado: Él le estaba causando un daño?

–Otero: Sí señor. Pero no tengo ningún reparo contra el señor Pacheco

– Magistrado: Es decir que él (Pacheco) le pide perdón por una declaración falsa que lo condujo a la cárcel?

– Otero: Sí, siento que es así. Porque él siente mucho remordimiento y me pide perdón, pero en ningún momento quise hablar sobre la situación. Yo sentí mucha tristeza y dolor y no quería seguir llenándome de argumentos negativos.

– Magistrado: Usted hizo alguna interpretación, es decir comprendía la razón de porqué había mentido y lo había conducido a usted a prisión?

– Otero: Siento que tenía arrepentimiento por lo que había hecho.