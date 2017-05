Periodista Jefferson Beltrán denunció asalto a su apartamento

El subdirector del programa La Noche, de RCN Televisión, denunció que el pasado jueves desconocidos asaltaron su apartamento

del norte de Bogotá y que extrañamente sólo se llevaron únicamente un computador, dos discos duros y dejaron varios objetos de valor.

El periodista señaló que se percató de este robo al llegar a su casa y ver que forzaron las cerraduras y luego de entrar encontró que habían revolcado los cajones y habitaciones de su apartamento, en los que tras revisar evidenció que faltaban sus equipos de trabajo.

“Eran muchos los objetos de valor los que tenía y luego de mirar bien me doy cuenta que estaban allí (…) yo vivo en un apartamento de dos pisos y en el primero todo estaba en orden, sin embargo en el segundo veo que todo había sido movido y se llevaron los discos duros con los que trabajo en mis investigaciones”, dijo Beltrán.

El Subdirector del programa La Noche aseguró que las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido y pidió celeridad

en el proceso, porque manifestó que se le hace muy raro que las personas que ingresaron a su vivienda no se llevaron nada de valor.

“Lo que me dicen los investigadores de la Sijín es que no encontraron huellas dactilares y que al parecer quienes robaron lo

hicieron con guantes para no dejar pista alguna (…) yo revisé y dije que si se habían llevado algo de valor pues entendía, pero no, todo estaba ahí, menos los equipos”, dijo el periodista.

Jefferson Beltrán sostuvo que estos casos siembran dudas en la libertad que tienen los periodistas para ejercer su labor y pidió que solidaridad por parte del gremio, argumentando que no se puede atentar contra esta profesión y sembrar el miedo por parte de los delincuentes.