Periodista también denuncia a médico que habría abusado de Nacho Vidal

Clínica del Country / Foto: Colprensa - Mauricio Alvarado

Una nueva denuncia surgió hacia el médico de la Clínica del Country, quien en días anteriores fue señalado de haber abusado sexualmente del actor porno Nacho Vidal. (Lea: Actor porno denuncia abuso sexual en clínica de Bogotá)

Esta reciente denuncia tiene como protagonista al periodista Fabián Arboleda quien aseguró que también fue víctima, en la misma clínica, del médico mencionado por Vidal.

Arboleda hizo público su caso a través su cuenta en la red social Intagram, en la que publicó un video contando su versión de los hechos.

En el video, el periodista inicia explicando que actualmente se encuentra en Buenos Aires (Argentina) y que viendo noticias de Colombia se encontró con la denuncia de Nacho Vidal en la que involucra al médico por actos sexuales abusivos.

DENUNCIA Hoy uso mis redes sociales para denunciar un caso de abuso, me uno a la voz de @nachovidaloficial y doy mi testimonio de lo ocurrido en la misma clinica con el mismo medico. Vean el video hasta el final y compartan el mensaje . #AbusoSexual #StopAbusos Todo el video esta en mi facebook o en la bio pueden ingresar al link del blog . Cc @nachovidalxxx Una publicación compartida de F A B I A N A R B O L E D A (@fabianarboledag) el 25 de Oct de 2017 a la(s) 7:31 PDT

“Hago este video porque me parece clave que entre más voces se sumen, más repercusión tiene el mensaje”, dice al explicar la decisión de hacer público su caso.

Continúa relatando que hace aproximadamente un mes, antes de viajar hacia Argentina, tuvo complicaciones de salud por una bronquitis que lo llevó a acudir al médico.

“Y el médico me hizo todos los controles de rutina, pero también me dijo: bájese los pantalones y me ‘toqueteó’”, contó.

Agregó que pese a que el “chequeo” le pareció extraño “no lo vi mal, no entendía por qué lo hacía, pero no lo vi mal”.

El comunicador dijo que le mandaron terapia respiratoria y que días después tuvo que volverse a encontrar con el médico para el chequeo, con la sorpresa que en esa oportunidad “otra vez me hizo bajar los pantalones”.

Fabián Arboleda dice en su video que debido al estado de salud en que se encontraba le restó importancia a la rutina del médico para examinarlo, sin embargo reconoce que hasta sus amigos se extrañaron de lo que le hicieron.

Ahora que conoció que hay más personas que pasaron por la misma situación, el periodista asegura que se decidió a denunciar para alertar y evitar más víctimas.

“Lo hago simplemente para unirme, lo que hago de denunciar es lo que todos deben hacer ante un abuso sexual”, expresó.

Finalizó su video haciendo un llamado a “no quedarse callado. Tengan los pantalones de echar al agua al otro porque no sabemos a cuántas personas le pueden estar haciendo lo mismo, sea adulto, viejo o hasta a un niño”.