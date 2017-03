Persisten deficiencias en construcción de zonas veredales y en alimentos y salud, pero avanza dejación de armas

Zona veredal en Icononzo, Tolima / Foto Colprensa - Katherine Vega

El más reciente informe del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) afirma que persisten las deficiencias en las estructuras de las zonas veredales donde se concentran las Farc y que continúan las falencias en el aprovisionamiento de alimentos y en los servicios de salud.

En cuanto al estado de construcción de los campamentos en las zonas veredales y puntos transitorios, el informe que comprende el periodo entre el 7 de febrero y el 7 de marzo, indica que “se completó el arriendo de predios para 26 campamentos. Se encuentra pendiente por precisar el arriendo de un predio adicional para conformar un segundo campamento en la Vereda Santa Rosa, municipio de Caldono, Cauca, debido a la cantidad de integrantes de las Farc“.

En la tercera fase, el avance de los campamentos es la siguiente:

a) Entre el 0% y el 20%, hay 20 zonas veredales: La Guajira, Santa Lucía, Yarí, El Gallo, El Jordán, La Fila, Llano Grande, Charras, Caño de Indio, Monterredondo, Betania, La Variante, Miravalle, Brisas, San José de Oriente, Los Pondores, La Elvira, Agua Bonita, Carrizal, La Pradera.

b) Entre el 20% y el 50% de construcción hay 5 : Monos, Vidrí, La Reforma, Filipinas, Colinas.

c) Entre el 50% al 80% de construcción, solo la zona veredal de La Plancha.

d) Entre el 90% al 100%, ninguna hasta el momento.



Coordinación de Logística

El Mecanismo de Monitoreo verificó tres aprovisionamientos de alimentos a los campamentos de las Farc correspondientes al tercer, cuarto y quinto aprovisionamiento. “El tercer aprovisionamiento se realizó del 6 al 14 de febrero; el cuarto se realizó del 14 al 21 de febrero y el quinto del 21 de febrero al 3 de marzo. El sexto aprovisionamiento se inició el 3 de marzo y sigue en curso“.

El documento precisa que “desde el primer aprovisionamiento con monitoreo del Mecanismo realizado el 25 de enero, se ha mejorado el embalaje de frutas y verduras, la calidad de los productos entregados. También ha habido mejorías en el manejo de transporte“.

Sin embargo, advierte que se han identificado algunas deficiencias en el aprovisionamiento de alimentos, por “discordancia en los artículos solicitados y los recibidos. Esto ha ocasionado que algunos de estos no corresponden a los solicitados o que se reciben en cantidades insuficientes, tales como artículos de higiene, lavado de menaje y utensilios de cocina“.

En cuanto a alimentos y equipos para bebés y niños, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación señala que falta más aprovisionamiento. “Si bien en algunas ZVTN y PTN se han suministrado algunas cantidades de kits de aseo (ZVTN La Fila, Municipio de Icononzo) y algunos kits para mujeres en gestación (ZVTN Santa Lucía, Municipio Ituango), algunos resultan insuficientes y es urgente su dotación. Asimismo, el MM&V reconoce el importante aporte por parte de la organización “Criando para la paz” al suministrar kits para embarazadas“.

El reporte acota que en algunos casos las Farc se han negado a recibir alimentos porque no fueron comprados en el ámbito local o no eran las cantidades requeridas y recomienda que “para mantener la calidad de los víveres, es necesaria la dotación de equipos para el mantenimiento de la cadena de frío donde no están aún disponibles y se deben intensificar esfuerzos para garantizar que todos los víveres se adquieran a nivel local“.

Salud

El informe reseña que en las zonas veredales aún no se cuenta con puestos de salud para atención médica inmediata a los integrantes de las Farc, comunidades y personal del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

“A la fecha se han desplegado 40 brigadas médicas en las ZVTN y PTN, dando atención médica y urgencias a 5.340 integrantes de las Farc. En el periodo del informe, se realizaron seis evacuaciones por razones sanitarias“.

Agrega que hasta el 7 de marzo han sido afiliados 7.313 guerrilleros al sistema de salud. “Si bien el acceso a la Nueva EPS se ha activado, se deben superar algunos desafíos que han limitado este acceso, principalmente de naturaleza administrativa“.

Cese el fuego y de las hostilidades

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación ha recibido 41 solicitudes de verificación de incidentes, de las cuales se determinó que cuarenta 40 son de su competencia y uno está fuera de órbita del mecanismo. 28 están bajo verificación, 2 son irrelevantes, hay 3 incumplimientos y 7 violaciones leves.

Dejación de armas

El reporte asegura que tal como fue anunciado por el Componente Internacional del MM&V y las Farc, el día D+90 o 1 de marzo se inició el proceso de dejación de armas con la implementación gradual de tres tareas específicas: Registro e identificación de todas las armas en los campamentos temporales en las 26 Zonas y Puntos Veredales; almacenamiento de las armas de los miembros de las Farc que forman parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) y planificación y verificación de la destrucción del armamento inestable, ubicado en las denominadas caletas.

Desplazamientos

El reporte señala que del 7 al 18 de febrero se realizaron los últimos 9 desplazamientos de las Farc a las zonas veredales, se movilizaron 4789 integrantes, más los 2040 que ya habían sido reportados. En total el número de guerrilleros agrupados al 18 de febrero era de 6829. “En general no hubo mayores incidentes en los desplazamientos“, señala el documento.

A 7 de marzo el MMV se encuentra integrado por 1094 miembros, de los cuales, falta por desplegar 182 integrantes del Gobierno y 182 de las Farc. Los integrantes del mecanismo están integrados por 322 del Gobierno, de los cuales 140 ya están desplegados; 322 de la guerrilla, de ellos 140 han sido desplegados. Observadores ONU, 450.