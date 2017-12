Pese a renuncia de Juan Camilo Restrepo, diálogos con ELN no se van a detener: Santos

Foto: Colprensa

El presidente Juan Manuel Santos confirmó la renuncia de Juan Camilo Restrepo como jefe negociador del proceso de paz que se adelanta con la guerrilla del ELN en Quito, Ecuador.

Aunque Restrepo anunció que pidió al presidente que lo relevara para el ciclo que inicia en enero, no se refirió a los motivos de su renuncia. Sin embargo, el mandatario de la República explicó que el exministro de Agricultura decidió dar un paso al costado por asuntos familiares.

“El doctor Juan Camilo Restrepo me había dicho ya hace mucho que por necesidades de la familia él tenía que retirarse a final de año (…) eso no significa que por ese relevo no continúe el proceso, todo lo contrario, vamos a renovar el proceso y continuar con el proceso”, indicó el presidente.

Agregó que pese a la salida de Juan Camilo Restrepo, el proceso de negociación de paz con el ELN no se va a detener. “Tenemos que negociar de aquí al 9 de enero la prolongación del cese el fuego bilateral. Hemos avanzado satisfactoriamente en los puntos de la agenda”, dijo Santos. (Lea también: Juan Camilo Restrepo pidió ser relevado; ELN dice que cese el fuego peligra)

Se conoció que uno de los motivos que aceleraron la decisión de Restrepo de retirarse, fue el desgaste y los pocos resultados obtenidos en más de un año de negociaciones con los voceros del ELN, con quienes tuvo muchas diferencias y no logró empatía.

De hecho, en el cierre de este cuarto ciclo de conversaciones se notó cuando Gobierno y ELN no salieron a dar un comunicado conjunto, sino cada uno emitió comunicados individuales con su propio balance; mientras el Gobierno dijo que el balance era satisfactorio, el ELN aseguró que el cese el fuego bilateral peligra.

Por su parte, el mandatario le pidió a los colombianos “paciencia” en la consolidación del proceso de paz, asegurando que “falta mucho camino por recorrer pero se ha avanzado satisfactoriamente”.