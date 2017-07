Pese a brote de aftosa ICA exporta 8 mil cabezas de ganado hacia el Líbano

Foto cortesía del ICA.

Como una muestra de confianza en la ganadería colombiana y en los procesos sanitarios que ejecuta el ICA, hoy inició en el Puerto de Cartagena, el embarque de 8.000 animales para sacrificio con destino al Líbano.

El ganado en pie que se está exportando cumplió con un periodo de cuarentena de 20 días en las fincas proveedoras, que fueron supervisados por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, con visitas de médicos veterinarios especializados para verificar los requisitos sanitarios contenidos en el protocolo acordado entre el ICA y la Autoridad Sanitaria de El Líbano.

“Los animales que están siendo embarcados provienen de fincas ubicadas en los departamentos Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, que es la zona de mayor exportación de ganado en pie del país y la cual actualmente está libre de fiebre aftosa”, explicó el gerente general del ICA, Luis Humberto Martínez .

Resaltó el gerente general del ICA, que “la exportación de estos animales representa una voto de confianza para la ganadería de estas regiones y para las medidas adoptadas por el ICA y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para erradicar la fiebre aftosa de los municipios en donde se ha presentado la enfermedad”.

“Este es el segundo embarque para Líbano en el año porque el primero se realizó a finales del mes de junio con 2.900 animales, después de la notificación del foco de fiebre aftosa a la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE”, agregó Martínez Lacouture.

Actualmente no han suspendido las compras de ganado en pie, a países como Líbano, Jordania, Irak y Libia, con el que se comercia carne deshuesada, porque el ganado proviene de la zona norte colombiana, donde no hay presencia de fiebre aftosa y que fue establecido anteriormente en los acuerdo comerciales de NO exportación de carne de las zonas provenientes cerca al vecino país de Venezuela.