Petro, Clara López y Carlos Caicedo, primera coalición que va a consulta interpartidista

Se conformó la coalición entre los candidatos Gustavo Petro, Clara López y Carlos Caicedo para someterse a la consulta interpartidista del 11 de marzo, día de elecciones al Congreso de la República y sacar un candidato único a la Presidencia de la República.

Aunque el exalto comisionado de paz, Frank Pearl anunció que no acepta la invitación que le hicieron para conformar esa coalición, el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro indicó que insistirá para que Pearl no abandone la acción política y siga desarrollando sus tesis por la paz, a pesar de no obtener el número de firmas válidas para ser certificado por la Registraduría Nacional.

“Le digo a Frank Pearl que no abandone la acción política en este momento, aún con lo que ha sucedido en la Registraduría el puede y nosotros estamos dispuestos acoger ese proyecto para permitir que el siga desarrollando sus tesis, para que pueda confluir en marzo en una consulta”, indicó Gustavo Petro.

Asimismo, la exministra Clara López de nuevo invitó a Humberto de la Calle para que haga parte de esta coalición en defensa de la paz, “nosotros obviamente lo que estamos buscando, luego de escuchar el programa liberal expuesto por Humberto de la Calle, es que sería muy importante que pudiéramos hacer una fuerza común”.

“El adagio de que la unidad hace la fuerza no es de poca monta y ese programa nuestro con los planteamientos de Frank Pearl y De la Calle, esa unidad la queremos forjar para llegar con la fuerza necesaria a la primera vuelta presidencial para garantizar que Colombia tenga un futuro de paz”, indicó la exministra Clara López.