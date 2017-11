Petro invitaría a Uribe a su casa; confesó de que se arrepiente de su paso por la Alcaldía

El precandidato presidencial Gustavo Petro confesó en diálogo con RCN Radio cuales son sus mayores arrepentimientos tras dos años de haber salido de la Alcaldía de Bogotá y aseguró que invitaría al expresidente Álvaro Uribe a su casa.

Frente a la pregunta de la directora de RCN Noticias, Yolanda Ruíz, sobre si arrepiente de algo en la vida, Petro aseguró que de muchas cosas pero que el mayor arrepentimiento fue haber creído en el presidente Juan Manuel Santos en su compromiso de hacer el metro subterráneo.

“Ahora haciendo un balance, dos años después, hay varias cosas de las que me arrepiento: una haber creído en Santos para hacer el metro subterráneo, nos engañó, esa es la palabra, porque era la principal obra de infraestructura que esta ciudad necesita; pero también no haber desarrollado las seis sedes universitarias y haberme quedado solo en tres; además no haber medido los tiempos para que la licitación de la Av. Caracas hubiera dado y que hoy ya fue cancelada”, afirmó.

No obstante, no sólo se refirió a su paso por la Alcaldía sino que también se arrepiente de no haber estudiado medicina.

Sobre a qué candidato presidencial invitaría a su casa se mostró abierto a recibir a cualquiera, de hecho dijo que estaría dispuesto hasta hablar con Uribe, eso sí de un tema en específico.

“Ya invité a Claudia López, también a Clara López; Robledo no ha ido pero no me daría pena invitarlo. Yo no le cerraría mi casa a nadie hasta Uribe está invitado“, señaló Petro, quien tampoco descarta hablar con Timochenko.

Dice que le gustaría hablar con Uribe de “cómo pacíficamente los grandes latifundistas con oscuros nexos en Colombia podrían entregarle su tierra al Estado a cambio de bonos de deuda pública, es una tema que me encantaría hablar con él”.

Cambiando de tema, admite que le teme a la muerte la cual, según él, ha estado presente en su vida y lo ha ayudado a tenerle un inmenso amor a la vida.

Yolanda Ruíz le preguntó también que si volvería a tomar las armas, a lo que Petro respondió que “No. Las he rechazado todo este tiempo y espero que nunca la sociedad humana viva una situación tal que sea irremediable volver a las violencias armadas”.

Finalmente, le preguntó si cree que Colombia está lista para elegir en la Presidencia a un exguerrillero, su respuesta fue: “Colombia está lista para una política de la vida”.