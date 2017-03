Piden al general Mora aclarar su posición frente a la Justicia Especial

General Jorge Enrique Mora / Foto AFP

En el Congreso de la República siguen sin entender por qué el general Jorge Enrique Mora firmó la carta de los militares en retiro cuestionando la justicia especial para la paz, si él mismo fue uno de los que negoció el acuerdo en La Habana.

La Comisión de Paz del Senado considera importante que el oficial aclare las dudas que tiene frente al acto legislativo que se tramita en el Congreso y explique bajo qué condiciones suscribió esa carta.

El senador Juan Manuel Galán aseguró que “debería hacer un pronunciamiento sobre qué es lo que va en contravía de los acuerdos de paz en el acto legislativo de Justicia Especial para la Paz o qué es lo que no se tiene en cuenta de lo que se pactó en La Habana“.

“Es importante su punto de vista sobre lo que pasó en la transición entre el acuerdo de paz y el acto legislativo de reglamentación del mismo“, agregó.

El senador Roy Barreras volvió a entregar tranquilidad a las Fuerzas Armadas y dijo que el general Mora no debe sembrar dudas entre las familias de los uniformados vinculados al conflicto.

“Pareciera que él no hubiera leído lo que firmó en el Colón o pareciera que no hubiese leído la carta, o que tenga alguna intención ideológica para sembrar unas dudas e inquietudes en las familias de las Fuerzas Militares que no necesita sembrar porque está segura la solución jurídica para los soldados y oficiales que tienen encartes judiciales por cuenta del conflicto, volverán a su casa“, manifestó.

El senador Iván Cepeda dijo que el general Mora ha mostrado su respaldo al acuerdo de La Habana, pero es normal que tenga dudas frente a ciertos detalles del mismo.

“Podrá tener algunas diferencias sobre puntos específicos, pero no creo que eso signifique que el general Mora esté restándole su participación y su aporte al proceso de paz“, indicó.

Los generales en retiro esperan que el proyecto de justicia especial para la paz sea ajustado en algunos puntos como la responsabilidad de mando de las Fuerzas Militares.