Piden tumbar a por lo menos 17 concejales de Soacha por irregularidades en funciones

Foto archivo

Ante la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación fueron presentadas las acciones para solicitar la destitución e investigación de 17 de los 19 concejales de Soacha, Cundinamarca quienes habrían cometido irregularidades en sus funciones.

De acuerdo con el abogado Silvio San Martín Quiñonez, las denuncias fueron radicadas porque los concejales en su primera sesión aprobaron la prórroga de la entonces contralora municipal, María Evelia Cubillos, hasta el 15 de enero de 2016, cuando su periodo constitucional iba hasta el 31 de diciembre de 2015.

Dentro de los documentos aportados, el jurista consideró que la Procuraduría debe destituir e inhabilitar a estos concejales tras advertir que en este caso hubo un desconocimiento de la ley e irregularidades al conceder dicha prórroga puesto que convirtió el periodo en individual y no constitucional como lo dice la norma.

“Ellos no podían haber realizado tal prórroga de periodo y máxime que además de ser un periodo institucional, dos días después de conceder dicha prórroga, designó el nuevo contralor a quien no le permitieron ejercer su cargo hasta el 15 de enero de 2016 toda vez que estaba ejerciendo una prórroga de manera ilegal la contralora anterior; qué buscaban con ello, no tenemos ni idea“, aseguró el jurista.

El abogado Quiñonez indicó a RCN Radio que en este caso en particular la queja disciplinaria fue interpuesta dentro del delito de prevaricato y los concejales tendrían una inhabilidad y destitución de sus cargos.

No obstante, la Procuraduría remitió dicho recurso a sus delegados provinciales, quienes hasta le fecha no han desarrollado las acciones que corresponde para investigar las presuntas irregularidades que cometieron los concejales actuales del municipio de Soacha.