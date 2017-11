Pilotos no temen a represalias de Avianca tras reinicio de sus labores

Foto Colprensa

El Capitán Jaime Hernández, Presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC, anunció que no temen a las sanciones o represalias que pueda tomar Avianca, luego de retomar sus labores este 13 de noviembre al término de la huelga de aviadores que se desarrolló durante 54 días.

Según precisó el Capitán Hernández, las acciones que en esta materia sean desarrolladas por Avianca, no son más que actos de represión en contra de sus empleados.

“Hoy no hablaron de procesos disciplinarios, y vamos a empezar a volar en los próximos cuatro días. Los primeros capitanes que hacen pruebas de simulador iniciarán. Respecto de los procesos disciplinarios pues no tiene por qué haber, ya que la huelga no ha sido declarada ilegal y estamos esperando el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre ese asunto, por lo tanto cualquier proceso o sanción que la empresa imponga en éste momento, no es más que una persecusión y constreñimiento con lo cual no estamos de acuerdo ante lo que procederemos con las acciones legales que haya lugar”.

Por el momento, los procesos de reincorporación de los pilotos a sus funciones, se adelantan con total normalidad a través de pruebas de entrenamiento en simuladores de vuelo, repasos en escuelas de vuelo para reforzar los procesos de aviación,mientras que otros capitanes saldrán a vacaciones en los próximos días.