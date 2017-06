Tengo plena confianza en los médicos y en nuestro sistema: Ministro Gaviria

Ministro de Salud, Alejandro Gaviria / foto RCN La Radio

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, a través de una carta describió algunos pormenores de su enfermedad tras ser notificado de que tenía un linfoma y el tratamiento a seguir para combatirlo.

En su escrito reveló los síntomas y sus actividades antes de que fuera diagnosticado y resaltó la confianza que tiene en los médicos y del sistema de salud en Colombia para el cual, según él, ha trabajado desde hace 5 años como ministro.

“Tengo plena confianza en los médicos colombianos y en nuestro sistema. Mi tratamiento será estándar, sustentado en la evidencia, sin apuestas experimentales, ni medidas heroicas. Creo en la ciencia como toca: con vacilación y escepticismo moderado”, afirmó el ministro Gaviria.

(Lea Aquí: Parte médico sobre la salud del ministro Alejandro Gaviria)

De igual forma el ministro de Salud, insistió que este tipo de situaciones son ‘cosas que pasan’ por lo que expresó su agradecimiento a su familia, a sus amigos y personas que lo han acompañado en su vida profesional.

“Cinco años en el ministerio me han preparado para los insultos, los agravios y lo peor del corazón humano. Pero también me han dejado cientos de amigos. Al final es lo único que cuenta, el amor y el aprecio de la gente que uno quiere y aprecia: la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los estudiantes y tanta gente con la que he compartido en tantos lugares”, agregó en su misiva.

Luego de describir sus actividades diarias, Gaviria afirmó que va a cambiar parte de su disciplina como profesional y como persona advirtiendo “prometo, eso sí, cambiar un poco, ser menos contenido, un asceta con licencias frecuentes”.