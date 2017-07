Plinio Olano, vinculado a Odebrecht, recibe respaldo de gobernadores y sigue en su cargo

Foto Colprensa - Luisa González

Aunque la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema para que investigue a Plinio Olano por el caso Odebrecht, los gobernadores por ahora no le pidieron la renuncia y continuará como director ejecutivo de la Federación de Departamentos.

Así lo reveló el propio Olano al término de la cumbre extraordinaria de mandatarios regionales que se llevó a cabo en Bogotá, en donde el funcionario puso el cargo a su disposición.

“Los gobernadores han tomado la decisión de mantener en mí su confianza y yo lo asumo con mucha responsabilidad, con un gran compromiso y con mucha humildad”, señaló.

“Lo que hemos dicho desde el primer momento es que aplaudimos estos procesos de investigación y la mejor respuesta que uno puede dar es que la justicia está haciendo sus evaluaciones y estoy siempre en la disposición y la obligación de responder por todos mis actos”, añadió.

El presidente de la Federación de Departamentos, el gobernador Didier Tavera, afirmó que la decisión es respetar el debido proceso y no prejuzgar por indagaciones preliminares se hacen en este caso.

“Tiene que garantizarse la presunción de inocencia y si se abre una investigación formal, el debe ejercer ese derecho. Si se pone en riesgo la actividad de la Federación, él debe dar un paso al costado, pero nosotros no podemos condenar cuando no hay una investigación formal y no ha sido llamado”, manifestó.

El Gobierno nacional ha dicho que el futuro de Plinio Olano en la Federación de Departamentos, está en manos de los propios gobernadores.