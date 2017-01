Polémica por video de representantes de la ONU bailando con guerrilleras

Imagen tomada del video en Youtube

El video en el que aparecen representantes de Naciones Unidas, que hacen parte del equipo de verificación del cese el fuego, bailando con integrantes de las Farc, desató una fuerte polémica entre los sectores políticos del país.

Mientras desde la Unidad Nacional aseguran que no se trata de un episodio grave, el uribismo cuestiona la seriedad del proceso y pide explicaciones a ese organismo internacional.

El presidente del partido de la U, Armando Benedetti, dijo que “ese tipo de hechos no deben pasar, pero tampoco la oposición o los que defienden la guerra tienen que dramatizar en la forma que lo están haciendo al decir que esto es una Catedral o algo por el estilo”.

“El bailar no está prohibido, el tomar trago no está prohibido, y eso es parte de los beneficios que tendrá la gente de las Farc, que en vez de estar echando bala, van a poder salir a bailar”, añadió.

El senador conservador Juan Diego Gómez pide que se establezcan los controles necesarios para evitar dudas sobre la verificación del cumplimiento de los acuerdos.

“Crea un manto de desconfianza sobre el proceso de verificación y eso exige que las autoridades colombianas y el Gobierno Nacional se comprometan a poner mayores controles en el territorio y mayor cuidado para que el proceso se lleve a cabo con tranquilidad”, sostuvo.

La representante Angélica Lozano dijo que el país no puede armar una tormenta en un vaso de agua con hechos de esta naturaleza.

“Los colombianos tenemos que tener el criterio y no decir que es un peligro que estén bailando. ¿Qué quieren, que estén echando bala? Están reagrupándose para entregarle las armas a la ONU y el hecho de que sus representantes tengan un trato amable no implica que no haga su tarea, que es verificar que se reagrupen para recibir las armas”, sostuvo.

El senador del Centro Democrático Ernesto Macías pidió explicaciones a Naciones Unidas sobre lo sucedido con sus verificadores y los guerrilleros en las zonas veredales.

“Deben decirle con claridad a los colombianos si ellos vienen a hacerle acompañamiento a las Farc en todas sus fechorías e ilegalidades, o vienen de verdad a servir de jueces imparciales para que ese proceso se adelante sin ningún inconveniente. Que Naciones Unidas no den mal ejemplo”, manifestó.

Aún no se conoce una respuesta oficial de la ONU sobre este video que desató polémica en el país.