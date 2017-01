Policía impondrá cuatro tipos de multas cuando se afecte la convivencia en la sociedad

Foto RCN Radio

El coronel Pablo Criollo, secretario general de la Policía Nacional, explicó las acciones que emprenderán los uniformados para la aplicación del nuevo Código de Policía en el que se contempla cuatro clases de multas para las personas que provoquen alteraciones al orden y convivencia en la sociedad.

En diálogo con RCN Radio el oficial explicó que existen cuatro categorías que contienen diferentes multas y sanciones.

La primera será equivalente 98 mil 362 pesos; la de tipo 2 la persona será acreedora de una multa de 196 mil 724; la tercera será una multa de 639 mil 300 y la de tipo 4, que es la sanción más alta, la persona se le impondrá una multa de 786 mil pesos.

Dentro de las explicaciones que rindió el coronel Carrillo, advirtió que este tipo de sanciones se realizan con el objetivo de buscar una mejor forma de crear conciencia frente a los deberes y obligaciones que tienen las personas dentro de la sociedad.

Frente al caso de TransMilenio, el nuevo Código de Policía contempla multas ordinarias para los denominados ‘colados’, a quienes se les impondrá una multa tipo 1.

Para quienes causen daños al sistema y perturben la tranquilidad de quienes utilizan el sistema podrán ser acreedores de multas tipo 4, es decir, pagará 786 mil pesos.

El oficial de la Policía aclaró que las personas que no paguen las multas y no comprendan la importancia de no volver a cometer este tipo de acciones contra el sistema de transporte, continuarán reportadas dentro de las bases de datos de las autoridades.

“Si no se cancela la multa va a tener unas consecuencias como no poder posesionarse en un cargo público; si ya tiene empleo no podrá aspirar a un asenso; los que tienen empresa tendrán limitantes para el registro en la Cámara de Comercio y estará reportado en el boletín fiscal”, señaló el coronel Criollo.

En el nuevo Código de Policía también fue establecido que los uniformados podrán imponer multas a quienes invadan el espacio público y quienes sean sorprendidos orinando en la calle, podrán pagar una multa tipo 4.

No obstante, explicó que los establecimientos comerciales también tienen una responsabilidad ciudadana en este tema y por lo tanto advirtió que los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores tienen un fuero especial y no se les podrá negar el servicio del baño.

En el caso de las acciones de la Policía, cuando sean eventos al interior de las viviendas, el uniformado podrá ingresar en varios casos, como en una calamidad (incendios, inundaciones o escapes de gas); cuando se escuchen voces de auxilio y cuando estén en peligro los moradores.

Si hay un llamado por cuenta de los vecinos sobre alteración a la convivencia cuando provocan muchos ruidos durante eventos como subida de volumen en fiestas, la Policía actuará de forma persuasiva tratando de buscar una salida consensuada.

No obstante, si el causante de la afectación no atiende el llamado de la Policía, el uniformado buscará la forma de interrumpir el fluido eléctrico “entrando a zonas en donde no se viole a la intimidad y como última medida se impondrá una multa tipo 3, es decir de 639 mil pesos”.

“Una vez yo ingrese al domicilio tengo que rendir un informe a mi comandante diciéndole cuál fue la causa objetiva que me permitió ese ingreso y una copia de ese informe tengo que entregársela al morador”, agregó el oficial.

Aseguró que si bien las personas tienen la libertad de realizar actividades en los espacios públicos, deben tener la obligación de no perturbar a quienes están en esos espacios.

El oficial explicó que si una persona está en un espacio público consumiendo bebidas alcohólicas o fumando marihuana en espacios que no están determinados será acreedor de multas que van desde los 196 mil pesos.

“Lo que ocurre con la ingesta de bebidas alcohólicas en el espacio público, por lo general, después genera embriaguez, después la riña, después viene el herido y en casos extremos viene el muerto”, agregó.

Frente a los robos de celulares y los vendedores de simcard, quienes no porten los datos entre vendedor y cliente, se les impondrá una multa tipo 4, pero además, les serán prohibidas las actividades que estaba desarrollando.