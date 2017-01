Policía investiga presunto abuso de autoridad del Esmad en protestas antitaurinas

Foto tomada de redes sociales

La Policía anunció que se investigarán las denuncias que circulan en redes sociales sobre presuntos abusos de autoridad por parte del Esmad en medio de las protestas que se presentaron en inmediaciones de la plaza de toros de La Santamaría, en las que grupos de animalistas se enfrentaron con la Fuerza Pública.

El coronel Daniel Gualdrón, comandante operativo de la Policía para la zona norte de Bogotá, señaló que los dos uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios ya fueron identificados y actualmente están bajo interrogatorio para determinar qué fue lo que pasó. (Lea también: Policía definirá distancia de protestas antitaurinas: Distrito)

“Allí tenemos que establecer qué elemento fue el que lesionó al joven, ya que los agentes portaban pistolas lanzadoras de bolas de plástico, las cuales no es normal que causen este tipo de lesiones a las personas, sin embargo no quiere decir que no haya sido, por eso repetimos que se debe esclarecer lo sucedido”, dijo el oficial.

Las autoridades indicaron que es necesario revisar las heridas del joven que denunció la agresión en redes sociales y los elementos con los que los agentes del Esmad respondieron al ataque de varias personas durante las protestas antituarinas en Bogotá.