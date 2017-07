Policía no puede multar a usuarios por no portar póliza para perros peligrosos porque aún no ha sido expedida: Fasecolda

Foto Colprensa

El presidente de Fasecolda, el gremio asegurador, Jorge Humberto Botero, advirtió que pese a que desde mañana se empiezan a cobrar las sanciones económicas del Nuevo Código de Policía, las autoridades no podrán multar a los usuarios por no portar la póliza para tenencia de perros peligrosos ya que esta aún no ha sido expedida por las aseguradoras.

“Como esta específica norma del Código de Policía no ha sido reglamentada, no se encuentra vigente, entonces las autoridades no pueden exigir el seguro en la medida que depende de una reglamentación que no se ha producido y que yo esperaría no se produzca”, dijo Botero.

El dirigente gremial aclaró que pese a que algunas aseguradoras ofrecen pólizas para mascotas, estas no son las exigidas en el Código de Policía.

“Algunas ofrecen seguro de salud para perros y eventualmente seguros de responsabilidad civil por daños a terceros que causen esos perros, pero esos son seguros del mercado voluntario de seguros que algunas compañías ofrecen y que seguirán ofreciendo, pero el seguro obligatorio no es exigible por falta de reglamentación de los artículos pertinentes del Código de Policía”, indicó.

Para Botero el mecanismo de esta póliza es inoperante porque es muy difícil saber si está vigente, ya que para ello las autoridades tendrían que tener unos mecanismos muy complejos y costosos para poder constatar la existencia del amparo, “creo que el Código desacierta en materia grave”, agregó.

El representante del gremio asegurador señaló que el mejor instrumento de protección de las personas contra perros bravos es el bozal, ya que no es conveniente gravar a los dueños de cierto tipo de mascotas con un seguro que podría terminar siendo muy costoso.

“Exigirles a los propietarios de ciertos tipos de perros es muy difícil de identificar, que compren un seguro es crear una complejidad innecesaria, porque esos productos serían muy costosos y no conviene en modo alguno grabar a los ciudadanos con ese seguro, es más útil y simple el lazo y el bozal”, puntualizó Botero.