Policía rescató una menor que pedía auxilio en vivienda del sur de Bogotá

Autoridades en la capital del país rescataron en las últimas horas y gracias al aviso oportuno de la comunidad a una menor de 5 años, que al parecer había sido dejada por sus padres desde horas de la mañana y sin comida en la localidad de Tunjuelito.

Los hechos se dieron luego de que la menor pidiera auxilio por una de las ventanas de la vivienda pidiendo alimentos. En ese momento, fue notificada la Policía del cuadrante quien llegó hasta la vivienda en compañía de la unidad de infancia y adolescencia para su restablecimiento de derechos.

Según el Coronel Oscar Rojas de la Policía Nacional la menor fue entregada a ICBF hasta cuando su familia no haga presencia, “no sabemos qué pasa con los papás y el cuidado a sus hijos. Siempre deben estar con cuidado de adultos, no solos. Hacemos un llamado para que casos como estos no ocurran”.

Las autoridades recordaron que pueden notificar este tipo de casos a la línea de emergencia 141 y así brindar ayuda a menores que lo necesitan.