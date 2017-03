Alcalde (e) de Tumaco acusa a Vargas Lleras de hacer proselitismo político

Vicepresidente German Vargas Lleras / Foto Colprensa - Mauricio Alvarado

En medio de abucheos e insultos de grueso calibre, el vicepresidente Germán Vargas Lleras abandonó apresuradamente el municipio de Tumaco, tras la firma protocolaria para la construcción de 400 viviendas gratis que fue saboteada, al parecer por el mal trato y el desplante de que fue objeto el alcalde enccargador Mauricio Ocampo.

Según la versión a RCN Radio del alcalde Ocampo, la molestia se originó cuando él fue al aeropuerto a recibir a Vargas Lleras, quien lo bajó de la camioneta blindada que fue dispuesta y subió a Julio César Rivera, aspirante de Cambio Radical a la alcaldía, en las elecciones atípicas que deben efectuarse el próximo 23 de abril, por cuanto la alcaldesa María Emilse Angulo fue inhabilitada.

Ocampo aseguró que Vargas Lleras fue desobligante y grosero, lo que motivó las protestas de un gran número de tumaqueños disgustados por el trato al alcalde y porque el vicepresidente pretendía llevar al lugar de la ceremonia a Rivera, quien fue presentado por el viceministro Harold Guerrero, que venía con el vicepresidente.

“El Vicepresidente en un hecho de grosería, patanería y atarbancia, cuando llegamos al carro de protocolo me dispongo a hacer el ingreso, me dice que el vehículo está lleno y que va con el precandidato de la alcaldía, razón por la cual desciendo y me voy en otro carro“, acota el alcalde Ocampo.

Subrayó, que luego Vargas Lleras en vez de dirigirse al lugar donde estaba previsto el evento, se fue a una casa donde estaban unos dirigentes de campaña de Rivera para saludarlos.

“Este es un hecho proselitista, porque nosotros estábamos en un acto oficial y no podía tener este tipo de actitudes, razón por la cual la gente se enfurece diciendo que no los puede convocar a un acto político. El vicepresidente empezó a incitar a las personas, a arengarlas en una actitud reprochable y pasó por encima de ellas“, contó.

En vídeos conocidos por RCN Radio, se escucha a los manifestantes gritar insistentemente el nombre de Neftalí, un representante a la Cámara que fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría por irregularidades en un contrato, hasta tal punto que Vargas Lleras tuvo que agilizar y terminar antes de lo previsto el evento.

“Dejemos la politiquería, yo sé que hay unas elecciones pendientes, pero hoy me trae a Tumaco poner en marcha 400 viviendas gratis para la gente más pobre del municipio“, dijo en tono enérgico el funcionario ante las rechiflas.

“¡A ver, a ver, que desorden pues!, !así sean unos pocos queremos firmar hoy 400 viviendas que nada tienen que ver con esta politiquería que estamos viviendo, que tienen un costo de 20 mil millones de pesos!“, exclamó el vicepresidente.

Visiblemente disgustado, el vicepresidente pidió desde la tarima que el alcalde encargado Mauricio Ocampo subiera a firmar el contrato para el inicio de las obras y ante la negativa señaló: “bueno si el alcalde no quiere firmar ya tenemos el lote“.

El alcalde Mauricio Ocampo explicó que no pudo subir a la tarima, porque no quisiera, sino porque el cordón de seguridad le impidió llegar y cuando quiso hacerlo, ya era tarde. Añadió que incluso Vargas Lleras amenazó con denunciarlo por politiquería “y el que está haciendo politiquería es el vicepresidente“, acotó.

“¡Siento mucho que la politiquería siga sumiendo a Tumaco en la pobreza, que tengan una buena tarde!“, gritó Vargas Lleras, bajó del escenario con la protección de miembros del Ejército, la Policía y sus escoltas y se dirigió al aeropuerto soportando insultos y groserías.