Antonio Navarro anuncia su candidatura a la alcaldía de Bogotá para el 2019

Antonio Navarro Wolff/Foto RCN Radio Medellín

El senador Antonio Navarro confirmó que no va más en el Congreso de la República y anunció su candidatura a la alcaldía de Bogotá para el año 2019, una decisión que obedece porque el próximo 11 de diciembre se cierran las inscripciones al Congreso para las elecciones de 2018 y su intención es trabajar por la capital.

“Yo ya tengo una experiencia importante en el ejecutivo y me ha ido muy bien, además fui alcalde de Pasto y conseguí el premio al mejor alcalde del país, igualmente fui gobernador de Nariño en donde me quieren y me recuerdan mucho porque hice un buen gobierno. Por lo cual creo entonces que en las actuales circunstancias Bogotá necesita gente con experiencia que encuentra salidas a los principales problemas de la ciudad”, manifestó.

De la misma forma Navarro Wolf aseguró que “esta es una oportunidad importante por que también quedarme por cuatro años más en el senado, es estar en una rama qué no es la que más me gusta, pues en donde yo me siento mejor y he tenido los mejores resultados, es resolviendo problemas concretos y eso lo puedo hacer en Bogotá” señaló.

Igualmente descartó una posible aspiración a la Presidencia de la República y advirtió que su único objetivo político por el momento, es llegar a la alcaldía mayor de Bogotá.

“Yo tengo una edad suficiente para pensar que dentro de unos diez años ya no estaré en condiciones de ser candidato a nada más, de manera que esto no es un peldaño para ser candidato a la Presidencia de la República en lo absoluto. Esto es para hacer un buen trabajo con la experiencia que tengo en bien de Bogotá”, señaló.

Finalmente Antonio Navarro indicó que el Partido Verde, colectividad a la cual representa en el senado, definirá los candidatos al Congreso por ese partido de cara a las elecciones de 2018.