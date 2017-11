Antonio Navarro Wolff: si modifican acuerdo se corre riesgo de que Farc no cumplan

Antonio José Navarro Wolff , político y senador de la Alianza Verde/Imagen de Colprensa - Diego Pineda

Tras la recusaciones presentadas por el uribismo el pasado martes, lo que enredó el trámite de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, el senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolff, aseguró que si se cambian las reglas de juego a última hora “nos estamos exponiendo a que la gente de las Farc tampoco cumplan su palabra”.

“Aquí estamos en una situación difícil porque no estamos en una condición política como la de los años 90; tenemos que cumplir la palabra que se empeñó en el acuerdo y si se cambian las reglas del juego nos estamos exponiendo a que la gente de las Farc tampoco cumplan su palabra“, dijo el senador.

Según dijo Navarro en RCN Radio, en ningún momento se estarían violando los acuerdos internacionales, ya que sí se juzgarán los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, a diferencia de lo que pasó en procesos de paz anteriores como el del M-19, en los que se dio participación política inmediata y sin antes pagar penas.

“En el mundo entero se hace política inmediatamente, esto es histórico y ha pasado en otros países como Irlanda, los juicios de la JEP se pueden tardar 3 años o más“, añadió Navarro.

El senador del partido Verde aseguró que de no destrabarse este conflicto que tiene en aprietos a la JEP “existen dos riesgos primero que las Farc no cumplan cuando dicen que este Gobierno no cumple, y segundo que intervenga la Corte Penal Internacional, esto me preocupa que nos juzguen de afuera”.

Finalmente, añadió que en medio de la JEP si debe haber una sanción para quienes no digan la verdad y no reparen a sus víctimas y si reciben la pena más severa no deberían tener participación política.