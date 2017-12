Avales para elecciones provoca profunda crisis en Cambio Radical

Foto: Colprensa

El senador Carlos Fernando Galán se enfrentó públicamente a Jorge Enrique Vélez, director del partido.

Las discrepancias entre los políticos del país surgen siempre cuando se está en época electoral. Aunque lo usual es que se enfrenten públicamente entre quienes son de diferentes partidos políticos, ahora parece que también hay ‘fuego amigo’ en algunas colectividades.

El caso tal vez más evidente da cuenta de la pelea al interior de Cambio Radical, partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Públicamente han chocado el senador Carlos Fernando Galán y Jorge Enrique Vélez, director del partido.

Primero, Galán anunció que tomó la decisión de no encabezar la lista ni aspirar nuevamente al Senado por Cambio Radical porque no comparte los criterios que se usaron para definir la lista.

“En la política el criterio para apoyar a alguien no debe ser simplemente que cumpla requisitos de ley, que no esté inhabilitado. Ese criterio es el que tiene a la democracia colombiana donde está. Los colombianos esperan mucho más (…) mi decisión de no aspirar nuevamente al Senado por Cambio Radical no significa que salga de la política. Terminaré mi periodo, pues tengo pendiente el debate sobre la corrupción en los POT y seguiré trabajando por depurar la política”, insistió.

Al conocer de los cuestionamientos de Galán, Vélez quiso bajarle el torno al tema ofreciéndole al senador ser quien lidere el proyecto electoral de Cambio Radical por la alcaldía de Bogotá en 2019. “El mejor candidato que tiene Cambio Radical para la alcaldía de Bogotá es Carlos Fernando Galán”, señaló.

El mensaje conciliatorio de Vélez de poco o nada le sirvió a Galán para volver a emprenderla en contra del director de Cambio Radical. Al respecto, recordó que a Vélez le gusta ofrecer o entregar avales “sin que se los hayan pedido”.

Desde la semana pasada, el senador empezó una campaña en contra de los parámetros que empleó Vélez para presentar la lista al Senado. “Hora de definiciones. En el escenario que escoja seguiré dando la batalla por depurar la política, por denunciar con pruebas la corrupción, así eso afecte a mis copartidarios”, escribió en redes.

Aunque no es un hecho, la pelea sólo podría zanjarse en caso de que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras intervenga para que cesen estas discrepancias.