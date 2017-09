Álvaro Uribe Vélez / Foto AFP

Un fuerte enfrentamiento se presentó entre el expresidente Álvaro Uribe y el representante a la Cámara Alirio Uribe, quien fue víctima de las chuzadas ilegales que se hicieron desde el DAS.

La pelea se presentó en Twitter luego de que el exmandatario señalara al congresista del Polo Democrático de ser exterrorista.

“Nunca escogí a mis jefes de seguridad y tampoco tengo culpa de que Alirio Uribe (ColectivoAlvear) sea exterrorista. Y sigue con vicios”, indicó.

Esto provocó una fuerte respuesta de Alirio Uribe diciendo: “Usted me persiguió con el DAS y nunca pudo probar que era terrorista. Por fortuna me chuzó y no me mando matar”.

El líder del Centro Democrático continuó diciendo: “Muchos colaboradores míos en la cárcel por persecución política, exterroristas como Alirio Uribe ni un día de cárcel”.

A lo que el dirigente de izquierda contestó: “Yo creo que usted fue el jefe de la banda y esta libre por el fuero, sino estaría en la cárcel”.

En las últimas horas el expresidente Álvaro Uribe pidió investigar supuestas presiones a exfuncionarios de su gobierno para inculparlo de las interceptaciones ilegales.