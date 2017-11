Exfiscal Montealegre apoya la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras

Eduardo Montealegre Foto: RCN Radio

El exfiscal Eduardo Montealegre se hizo presente en el evento en el que Germán Vargas Lleras presentó al país su propuesta en materia económica, con lo cual hizo oficial su respaldo a la candidatura del exvicepresidente.

Para Montealegre, los planteamientos de Vargas son los que más le convienen al bienestar financiero del país.

“Ha hecho una propuesta económica muy sensata para el país muy razonable en el sentido de propiciar la inversión extranjera, la seguridad jurídica, una redistribución más equitativa de la carga impositiva”, señaló.

Sin embargo, el exfiscal aclaró que su apoyo a Vargas no quiere decir que ahora comulgue con las críticas hechas por Cambio Radical sobre la JEP y reiteró que muchos de sus planteamientos no tienen fundamento.

“La posición de Cambio Radical y de Germán Vargas ha sido muy firme en el sentido de que no hará trizas el proceso de paz, no va a existir ningún retroceso en los acuerdos de La Habana. Cambio Radical ha hecho precisiones y críticas constructivas, pero no va a haber un retroceso”, señaló.

Y dijo: “Yo no comparto muchas de las observaciones que hace Cambio Radical, creo que muchas de ellas no tienen fundamento, pero creo que son críticas de buena fe, críticas superables y que lo importante es que si Germán Vargas llega a la Presidencia, no hará trizas el acuerdo de paz”.

De otro lado, Montealegre negó tener contratos con le Gobierno Nacional, específicamente con el Ministerio de Justicia.