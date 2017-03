Fuerte discusión entre Gobierno y uribismo en debate del Estatuto de Oposición

Foto camara.gov.co

Representantes del Centro Democrático le protestaron al Gobierno Nacional porque el proyecto de ley del Estatuto de la Oposición no fue consultado con el partido uribista, que es la colectividad que se opone a las políticas del ejecutivo.

Con fuertes frases, el representante Edward Rodríguez del Centro Democrático manifestó en la plenaria de Cámara que este Estatuto de la Oposición no fue un logro de los partidos sino de las Farc.

“Todo su ministerio fue caracterizado como un diálogo de sordos, en su mismo discurso nos dio la razón diciendo que esto fue un triunfo de las Farc. Pensaba que este era un triunfo de la democracia“, le manifestó el congresista Rodríguez al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

“Lamentó que durante todo su mandato como ministro no haya construido puentes y no exista la confianza, señor ministro del Interior cada día más usted se parece a Hitler“, afirmó vehementemente el representante uribista.

El ministro dijo que es lamentable el lenguaje de la oposición, “pero no voy a contestar los insultos“, insistió.

Cristo dejó constancia ante la Secretaría de Cámara sobre el envío de más de 10 comunicaciones que se le hizo al Centro Democrático en los últimos seis meses, para que participarán en la discusión del Estatuto de la Oposición.

“Pero no nos digamos mentiras, nunca hubo un interés en participar, porque el único interés todo el tiempo ha sido en oponerse a la posibilidad de la paz de Colombia“, respondió el ministro al Centro Democrático.

Cristo lamentó que el Centro Democrático no haya valorado la reducción del conflicto. “Qué triste que hayan colombianos que consideren que cuando en el Hospital Militar no haya una sola cama, ocupada por un herido fruto del enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con la guerrilla de las Farc, no es importante“.

“En las discusiones del Estatuto de Oposición participaron todos los movimientos sociales y partidos políticos, este estatuto de oposición se pactó con los partidos y no con las Farc en La Habana. La Oposición no se cansa de difamar y decir mentiras“, afirmó.

La plenaria de la Cámara aprobó el informe de ponencia y este miércoles discutirán artículo por artículo del proyecto de ley.