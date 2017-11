Gobierno a ONU: exmiembros de Farc han salido de espacios territoriales para reincorporación

Foto: Colprensa - Luisa González

El alto comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, se mostró sorprendido por las declaraciones del jefe de la misión de la ONU, Jean Arnault, quien manifestó que el 55% de los ex guerrilleros de las Farc salieron de los espacios territoriales, muchos por incumplimiento del Gobierno.

55% de miembros de Farc abandonaron zonas de reincorporación: ONU

Ante estas declaraciones, Rivera le recordó a Arnault que los exmiembros de las Farc pueden salir libremente de estos espacios a partir del 15 de agosto, ya que están desarmados y manifestó que muchos salieron para iniciar su proceso de reincorporación.

“El propósito de estos espacios es que sean transitorios , no que sean permanentes, ellos no están confinados ahí, ya más de 1.000 de ellos se han acercado a la Agencia de Reincorporación y la ONU lo sabe”, dijo Rivera.

Miembros de las Farc salieron de espacios territoriales

porque temen por sus vidas: exguerrillero

De hecho, el Comisionado aseguró que otros se encuentran en Bogotá en proceso de convertirse en escoltas y otros para ser desminadores, por lo que calificó como injustas las declaraciones de Arnault.

Por otra parte, Rodrigo Rivera dijo que espera que la ONU no termine atrapada en la contienda electoral, ya que las Farc ya están participando en política.

“A mi me parece sorprendente que el Representante de Naciones Unidad el ciclo político electoral en el cual estamos y la necesidad de que Naciones Unidas no termine atrapada por la dinámica electoral en donde un actor político, que coincide con ser una de las partes de este acuerdo de paz, tiene todos los incentivos en destacar todo lo que falta y en no reconocer nada de lo que se ha hecho”, manifestó el Comisionado.

Finalmente, el alto comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, criticó que Jean Arnault no haya utilizado los canales dispuestos para alertar sobre esto.