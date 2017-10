Inicia campaña para la consulta liberal que elegirá candidato presidencial

Partido Liberal. Foto: Colprensa.

Los precandidatos presidenciales del Liberalismo Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Luis Fernando Velasco y Edison Delgado, inscribieron formalmente sus nombres en el partido para participar de la consulta popular que escogerá aspirante único el próximo 19 de noviembre. (Lea acá: Juan Manuel Galán se aparta de su precandidatura presidencial por el Partido Liberal)

De la Calle aseguró que trabajará para combatir a los sectores que quieren sembrar miedo en la ciudadanía.

“Los que siempre están atados al pasado que no salen de la venganza, los que buscan crear miedo, rabia, presos del odio, eso es lo que vamos a derrotar con la esperanza que es el mensaje fundamental para Colombia”, manifestó.

El exministro Juan Fernando Cristo dijo que defenderá la paz, las víctimas y los principios del Liberalismo.

“Será una campaña intensa, corta. Los 10 principios fundamentales que vamos a defender están relacionados con que no insultaremos, no ofenderemos, no gastaremos de más”, indicó.

La senadora Sofía Gaviria, que a última hora decidió presentar su nombre como precandidata presidencial, denunció que no pudo inscribirse por estar en contra del manifiesto liberal que ella misma demandó ante la Justicia.

“No voy a firmar y no me van a obligar a firmar, además puse una tutela pidiendo que se defienda el derecho, además yo creo que ningún colombiano debe firmar eso. Uno no puede hipotecar su criterio y sus puntos de vista en un cheque en blanco, eso es absolutamente inconstitucional e inaceptable de parte de cualquier demócrata”, indicó.

Los senadores Edinson Delgado y Luis Fernando Velasco también inscribieron sus precandidaturas para la consulta popular y anunciaron que se someterán a las reglas que imponga el Liberalismo.