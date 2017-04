“La plata de Odebrecht suena en los bolsillos del fiscal”, afirma el senador Robledo

Senador Jorge Robledo / Foto Colprensa - Juan Páez

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aún no ha confirmado si asistirá al debate sobre el escándalo de Odebrecht citado para este martes en el Senado.

Sin embargo, el senador Jorge Enrique Robledo entregó detalles de las revelaciones que hará en la plenaria y la manera como la firma consultora de Martínez, tuvo contratos con Navelena, Odebrecht y las empresas del grupo Aval.

En total son 19 los cuestionamientos que hará el senador Robledo al fiscal general de la Nación durante el debate en la plenaria.

“Hay mucha oscuridad y mucho poder interesado en que las cosas no se sepan, pero tenemos un problema gravísimo y es que el encargado de prender la luz y explicar que es lo que pasa es Néstor Humberto Martínez que está embadurnado, ultrauntado de toda esta historia“, señaló.

“La plata de Odebrecht suena en los bolsillos del fiscal, la plata del grupo Aval suena en los bolsillos del fiscal“, afirmó.

Robledo pide al fiscal decir por qué tenía interés en cerrar la investigación por las irregularidades de Navelena y el Río Magdalena. También solicita informar si la firma de abogados que tiene su familia asesoró o no a la Ruta del Sol y a Navelena y le pregunta por qué no se declaró impedido en su momento si él, como Ministro de la Presidencia, aprobó el Conpes que le dio viabilidad al contrato de adición de la vía Ocaña-Gamarra.

Las directivas del Congreso de la República señalaron que el funcionario judicial no está en la obligación de asistir al debate de control político sobre el escándalo de Odebrecht.

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, afirmó que “está claro que el fiscal general es invitado, no es citado, eso está establecido por ley 5 y eso lo tenemos que respetar, pero es a juicio de él si quiere acompañarnos o no porque es tan solo una invitación”.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el ministro de Transporte, Jorge Rojas, si participarían en el debate de Odebrecht y responderían a nombre del Gobierno los señalamientos del senador Jorge Robledo.

Estas son las preguntas del senador Robledo al fiscal Martínez:

1. ¿Por qué razón Ud. como Fiscal General ordenó apertura de investigación en el caso de Recuperación del Rio Magdalena al día siguiente de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre los sobornos y la corrupción de Odebrecht en Colombia? Favor remitir copia del auto o documento mediante el cual se ordenó apertura de investigación.

2. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales Ud. Como Fiscal General, el 5 de enero de 2017 señaló que “no había rastro de corrupción en el caso del Rio Magdalena? Favor remitir copia del auto o documento mediante el cual se ordenó el cierre de investigación sobre dicho caso.

3. ¿Cuál era el afán de abrir y cerrar la investigación sobre Navelena SAS y el Rio Magdalena, teniendo en cuenta las notorias irregularidades del crédito de $120.000 millones otorgado por el banco agrario y la información proporcionada por Otto Bula sobre los sobornos en dicho contrato?

4. ¿Ha asesorado usted, o sus hijos o las firmas de abogados de su familia (Martínez Neira Abogados Consultores o Nesmar Ltda., Martínez Neira Inversiones Ltda., Martínez Abogados Ltda., Martínez Abogados Ltda. o Malegal Ltda. o Mabogados Ltda., MNA Martínez Abogados Ltda., MNA Inversiones Ltda., DLA Piper MB SAS, DLA Piper Martínez Beltrán Abogados SAS, DLA Piper SAS, DLA Piper Colombia SAS, o cualquier otra de su grupo familiar), o tenido algún tipo de vínculo jurídico o relación con el Consorcio Ruta del Sol, Consol SAS, o alguno de sus socios: Odebrecht, Episol y/o Solarte? Favor indique las circunstancias de tiempo, modo y lugar de todas y cada uno de dichas asesorías o relaciones.

5. ¿Ha asesorado usted, o sus hijos o las firmas de abogados de su familia (Martínez Neira Abogados Consultores o Nesmar Ltda., Martínez Neira Inversiones Ltda., Martínez Abogados Ltda., Martínez Abogados Ltda. o Malegal Ltda. o Mabogados Ltda., MNA Martínez Abogados Ltda., MNA Inversiones Ltda., DLA Piper MB SAS, DLA Piper Martínez Beltrán Abogados SAS, DLA Piper SAS, DLA Piper Colombia SAS, o cualquier otra de su grupo familiar) o tenido algún tipo de vínculo jurídico o relación con el Consorcio Navelena SAS, o alguno de sus socios: Odebrecht, Valorcon? Favor indique las circunstancias de tiempo, modo y lugar de todas y cada una de dichas relaciones.

6. ¿Ha asesorado usted, o sus hijos o las firmas de abogados de su familia (Martínez Neira Abogados Consultores o Nesmar Ltda., Martínez Neira Inversiones Ltda., Martínez Abogados Ltda., Martínez Abogados Ltda. o Malegal Ltda. o Mabogados Ltda., MNA Martínez Abogados Ltda., MNA Inversiones Ltda., DLA Piper MB SAS, DLA Piper Martínez Beltrán Abogados SAS, DLA Piper SAS, DLA Piper Colombia SAS, o cualquier otra de su grupo familiar) o a Episol S.A., a Corficolombiana o a alguna de las compañías del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo? Favor indique las circunstancias de tiempo, modo y lugar de todas y cada una de dichas relaciones.

7. ¿Por qué razón al conocer como Fiscal General de la Nación las investigaciones de Odebrecht, en particular las relacionadas con Ruta del Sol y Navelena no se declaró impedido? Favor indicar las razones jurídicas por las cuales según su criterio no procede dicho impedimento.

8. ¿Por qué razón cuando fungía como Ministro de la Presidencia no se declaró impedido para aprobar el CONPES 3817 de 2014 a pesar de que dicho documento beneficiaba de manera directa a Episol, empresa de Luis Carlos Sarmiento Angulo?

9. ¿Actualmente la Fiscalía adelanta investigaciones por presuntos delitos cometidos en la aprobación del CONPES 3817 de 2014? Teniendo en cuenta que Ud., en calidad de Ministro de la Presidencia aprobó dicho CONPES 3817 no tendría que haber iniciado investigación en su contra? ¿Por qué razón Néstor Humberto Martínez no aparece vinculado en las investigaciones por presuntos delitos cometidos en la aprobación del CONPES 38 17 de 2014?

10. Tiene usted una amistad íntima o entrañable con el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo?

11. El 16 de Febrero de 2017, 11 países firmaron un acuerdo de cooperación judicial. ¿Cuáles fueron los acuerdos adquiridos para Colombia? ¿Qué beneficios trajo para el país dicho acuerdo? ¿Hasta el momento se han cumplido los acuerdos?

12. ¿Usted, su familia o sus empresas de abogados participaron de alguna manera en el recaudo de fondos para las Campañas de Juan Manuel Santos de 2010 y 2014, sea en primera o segunda vuelta? Favor explique.

13. ¿En algún momento usted, su familia o sus empresas de abogados realizaron donaciones o aportes de cualquier tipo a algún partido, movimiento político o campaña electoral? Favor indicar el monto del aporte, fecha y a quien fue dirigido.

14. ¿Actualmente la Fiscalía adelanta investigación penal por el presunto fraude procesal y falsedad en documento público o delitos similares en los que presuntamente incurrieron las campañas de Juan Manuel Santos de 2010 y 2014 y Oscar Iván Zuluaga de 2014 por no declarar la totalidad de los recursos que entraron a las respectivas campañas? Favor remitir copia de las aperturas de investigaciones sobre este especifico tema y estado de avance de las mismas. En caso negativo favor explicar las razones.

15. ¿Por qué razón se filtró una declaración de Édgar Ignacio Velasco Montoya, coordinador de crédito empresarial y encargado del análisis del crédito solicitado por Navelena en la que señala que fue un error copiar el logo de Martínez Neira Abogados con el propósito de hacer ver a este Senador como mentiroso?

16. ¿Las investigaciones preliminares que adelanta la Fiscalía General de la Nación se encuentran sujetas a reserva? Favor indicar el fundamento legal en la que se basa su respuesta.

17. ¿En el interrogatorio que la Fiscalía le hizo al Señor Édgar Ignacio Velasco Montoya, se le preguntó si existía un concepto de la firma de abogados MNA Martínez Abogados (compañía dirigida por su hijo Néstor Camilo Martínez) elaborado para Navelena con destino a los bancos? ¿Por qué razón no se preguntó esto?

18. ¿Por qué razón se filtró la declaración o interrogatorio que rindió Luis Fernando Andrade, Director de la ANI?

19. ¿Existe algún tipo de investigación penal, disciplinaria y administrativa por violación a la reserva del sumario derivada de las filtraciones referidas?