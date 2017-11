Leonidas Bustos retrasaba decisiones en casos de aforados, según magistrada Patricia Salazar

En la imagen, el exmagistrado Leonidas Bustos/Imagen de Colprensa.

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes recibió las declaraciones juramentadas de los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en medio de las investigaciones que se adelantan contra los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte por el escándalo de corrupción conocido como el ‘cartel de la toga’.

RCN Radio conoció algunas de dichas declaraciones, entre ellas la de la magistrada Patricia Salazar, quien aseguró que Bustos retrasaba decisiones en casos de aforados; su respuesta se da luego de responder que nunca recibió alguna presión para tomar decisiones dentro de la corporación.

“Debo agregar que el doctor José Leónidas Bustos Martínez demoraba su firma en los proyectos de única instancia elaborados por la suscrita y que se circulaban para aprobación en la sala instrucción de asuntos adelantados contra aforados constitucionales, particularmente las direcciones y directores”.

También se conoció la declaración del magistrado José Francisco Acuña, quien reemplazo a Bustos tras su salida de la corporación. Acuña dijo que nunca tuvo un empalme del cargo y de los procesos que Bustos tenía a su cargo.

“Mi ingreso la Corte Suprema de Justicia se produjo luego de la terminación del periodo constitucional del doctor Bustos Martínez, de manera específica para reemplazarlo. No se hizo reunión de empalme, no me recomendó negocio alguno, ni me indicó la manera en que debía decir los procesos del despacho. De parte del doctor Bustos Martínez sólo recibí su cordial felicitación por mi nombramiento”, dijo Ricaurte.

Llama la atención la declaración del magistrado Luis Antonio Hernández, quien tiene en sus manos la investigación del ‘cartel de la toga’. Reconoce haber almorzado con el exmagistrado Francisco Ricaurte, en mayo de este año.

“En 2017 departimos en un grupo unos cuantos minutos, comenzando mayo, en el cóctel que ofrecieron en el hotel Tequendama los magistrados designados para ser miembro de la sala de descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte. Finalmente, por ahí unas dos o tres semanas después de eso, no recuerdo exactamente la fecha, almorcé con él en un restaurante cercano al Centro Comercial Andino aceptando una invitación suya. Aparte de esas oportunidades nunca más en esos años he hablado con él, ni personal ni telefónicamente”, dice Hernández.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tendrá en cuenta esas declaraciones en la investigación que adelanta contra los exmagistrados Leónidas Bustos y Francisco Ricaurte.