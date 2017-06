Por ley irían a la cárcel los gerentes de campañas que violen topes electorales

Foto AFP

El Congreso aprobó en último debate un proyecto de ley que convierte la violación de los topes electorales en un delito que podría ser castigado con cárcel.

La norma establece que los gerentes de campaña que incurran en esta falta podrían ir a prisión a pagar una pena de 4 a 8 años.

Sin embargo, se excluyó la posibilidad de que también haya sanciones para el candidato que se benefició, lo cual fue ampliamente criticado por la senadora Claudia López.

“En Cámara y Comisión Primera de Senado aprobamos que los responsables fueran el gerente y los candidatos para que un aspirante no pueda decir que fue a sus espaldas o que no supo. Pero en la plenaria excluyeron al candidato, con lo cual le salvan la espalda a Zuluaga y Santos, que no tendrán que responder como candidatos por la violación de los topes en sus campañas”, dijo López.

El proyecto plantea que si el delito de violación de topes electorales se comete con dolo, la pena podría duplicarse, al igual que las multas que allí se establecen.

Aún existe la posibilidad de que en la conciliación se corrija el texto y se incluya las sanciones para los candidatos.