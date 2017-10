Magistrado Malo habla por primera vez del Cartel de la Toga y dice que el ex fiscal Moreno miente

Foto: Noticias RCN

En entrevista exclusiva con RCN Radio y Noticias RCN el magistrado Gustavo Malo dijo que el ex fiscal Luis Gustavo Moreno es un mentiroso calificado.

“Este señor, una persona que ha venido haciendo afirmaciones totalmente falsas y contradictorias”, señaló.

Además de rechazar que haya tenido reuniones privadas con Moreno, el magistrado Malo negó que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, le haya insinuado o sugerido dineros a cambio de su intervención en los casos que adelantaba en su despacho.

“Nunca jamás, ocurrió ese hecho, ni de parte de Ricaurte, ni tampoco del señor Moreno con quien nunca, reitero, he mantenido trato o relación … jamás en privado he tenido ninguna conversación con él, ni trato ni relación alguna, sólo lo he visto en dos o tres ocasiones en actos sociales, cumpleaños del doctor Ricaurte”, agregó Malo.

En la entrevista, el magistrado Gustavo Malo reconoció que el caso en contra del senador Mussa Besaile sí ha tenido demoras pues se inició en 2007 pero cuando llegó a su despacho hace tres años, se surtieron los trámites correspondientes en los tiempos normales.

“Este es un caso que ciertamente tuvo demoras por el tiempo que lleva pero una vez llegado a mi despacho este caso fue estudiado, se ordenaron las pruebas pertinentes para el esclarecimiento de los hechos”, señaló tras indicar que tan solo hasta finales de 2016 la Policía Judicial entregó los informes que se solicitaron para poder tomar decisiones frente al caso.

La solicitud de renuncia es una presión mediática

Gustavo Malo atribuyó a una presión de los medios de comunicación las solicitudes que desde la misma Corte Suprema se ha hecho, especialmente por parte de los también magistrados José Luis Barceló y Luis Antonio Hernández, para que renuncie.

“Yo entiendo que la posición de ellos obedece, mas que todo, a preservar la imagen de la corporación … ante la presión de los medios”, dijo tras señalar que consideró conveniente pedir una licencia, de la que está haciendo uso para defender sus intereses.

Malo también le respondió al magistrado Nilson Pinilla quien lo llamó “monigote” y se refirió a las acusaciones hechas por el magistrado auxiliar José Reyes. A los dos funcionarios les respondió que está seguro de su desempeño en la Corte.

“Mi actuación a través de mi paso por la corte ha sido totalmente imparcial e independiente, transparente”, aseguró.

Finalmente el magistro Gustavo Malo se refirió a los señalamientos contra su hija Yara Malo Benítez, a quien la Fiscalía le imputará cargos por extorsión agravada el próximo 30 de octubre, a partir de varias pruebas con las que se cuenta en contra de Malo Benitez

“Espero que en su caso, en el caso de mi hija, logre demostrar que los hechos son totalmente infundados”, ratificó el funcionario.