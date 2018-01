En marzo presentarían nuevo proyecto sobre cadena perpetua para violadores de menores

El representante a la Cámara, Efraín Torres, ponente del proyecto sobre cadena perpetua para violadores de menores, anunció que para que haya una mayor castigo en marzo intentará de nuevo que el Congreso apruebe esta iniciativa.

El congresista le pidió a los jueces del país mayor celeridad para expedir órdenes de captura contra los abusadores de menores, a propósito de la detención en Venezuela de Juan Carlos Sánchez, alias el Lobo Feroz.

Capturan al ‘Lobo Feroz’, presunto violador en serie de al menos 274 niños en Colombia

“En marzo vamos a dar de nuevo el debate sobre la cadena perpetua y por eso le pediremos al Presidente de la Comisión Primera de la Cámara que se ponga de nuevo en el orden del día esta iniciativa”, sostuvo Torres en diálogo con RCN Radio

Según el parlamentario, en el caso del colombiano Juan Carlos Sánchez, en 2008 la justicia debió dejarlo en libertad ante la ausencia de medidas especiales para su detención.

“Si un juez no emite una orden de captura tienen que soltarlo, eso pasó en el 2008. Y este señor salió como ‘Pedro por su casa’ y siguió cometiendo este tipo de delitos, pero si no fuera por las autoridades mexicanas, no se hubiera podido capturar a esta persona que cometió cerca de 500 abusos a menores en el país“, recordó Torres.

Además, el congresista indicó que ya se radicó un proyecto para la creación de un banco de ADN, el cual será un instrumento fundamental para judicializar a los abusadores de menores, ya que el propósito de esta herramienta será que las autoridades puedan cotejar las pruebas del ADN encontrado en la víctima con el del victimario y se pueda detener de forma eficaz a los responsables de estos delitos.