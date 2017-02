Yo no puedo responder por avales cuestionados de Cambio Radical: Representante Lara

El director de Cambio Radical y representante a la Cámara, Rodrigo Lara Restrepo, señaló que no tuvo que ver en el otorgamiento de avales de políticos implicados en procesos ante la justicia, en el departamento de La Guajira.

Según el directivo, “el otorgamiento de estos avales a finales de mayo de 2015, y yo llegué a la dirección de la colectividad en julio, por lo que esto ya era una realidad. Yo puedo responder por el aval de Bogotá, en el caso de Enrique Peñalosa y de Huila con Carlos Julio González”.

Dijo que el mecanismo que se usó en el Partido para el otorgamiento de avales fue de carácter descentralizado, lo que derivó en la renuncia de Carlos Fernando Galán, a la dirección de la colectividad.

“Yo puedo responder por Jorge Enrique Vélez, que fue gobernador encargado en La Guajira por uno meses, pero no por los otros. Tampoco me escondo de los colombianos, y ellos no me eligieron para ser un hombre perfecto”, manifestó.

Los avales cuestionados son los de los exgobernadores de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez y Oneida Pinto, Fabio Velázquez Alcalde de Rioacha y el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, entre otros, debido a que estos dirigentes políticos están implicados en casos de irregularidades en su gestión como mandatarios.