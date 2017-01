Nueva arremetida de Uribe contra Santos por supuestos hechos de corrupción

Álvaro Uribe, senador del Centro Democrático / Colprensa - Juan Páez

En un nuevo y extenso escrito denominado “Algunas Almendras de Corrupción”, el expresidente Álvaro Uribe reiteró que debe haber castigos fuertes para los exfuncionarios de su gobierno implicados en escándalos.

Sin embargo, el exmandatario arremetió nuevamente contra el gobierno de Juan Manuel Santos recordando y pidiendo investigaciones por las irregularidades que se presentaron en casos como el de Saludcoop, Caprecom, Bioenergy, Inco, Incoder, Ingeominas y Canal UNO.

Pide además una explicación del presidente Juan Manuel Santos en algunos temas como “el contrato de Conecta, vinculado a su Ministro de Comunicaciones, los millonarios contratos de publicidad asignados a una empresa relacionada con un hermano suyo, o la toma en arrendamiento del edificio de la revista dirigida por su sobrino”.

De igual forma, cuestiona a Santos por el manejo que le ha dado a la Agencia Nacional de Inteligencia, entidad que reemplazó al DAS, sobre todo por el escándalo del hacker que supuestamente infiltró la campaña de Óscar Iván Zuluaga.

Dijo además que su hermano Santiago está preso supuestamente por presiones de los abogados de las Farc, que según él fueron utilizados por el entonces fiscal Eduardo Montealegre con el fin de maltratar a su familia.

Algunas Almendras de Corrupción – Parte Dos

Introducción:

Escribo estas notas dolido por la circunstancia de que alguien de mi Gobierno hubiera recibido sobornos. Me he referido ampliamente al proceso de consulta, contrario al clientelismo, que adelanté para nombrar a Gabriel García Morales, quien además procede de una familia de valores profundos, su padre fue rector de uno de los colegios más respetados de Cartagena. Reitero el pedido de las más drásticas sanciones a alguien de mi Gobierno, partícipe de sobornos. He defendido a mis compañeros perseguidos políticos, caso muy diferente a la corrupción.

Repetiré al final el resumen de nuestra tarea gubernamental en contra de la corrupción, que se adelantó en la compañía y con el liderazgo del Vicepresidente Francisco Santos.

13. SaludCoop y la corrupción denunciada por Cafesalud, su sucesora:

(Tengo todo el respeto por el Ministro Alejando Gaviria)

El Gobierno Santos, muy en su principio, acusó a mi familia de corrupción en SaludCoop. Mi señora apareció como codueña en publicación de la prensa nacional, sugerida por el Gobierno. Para semejante calumnia se valieron de un homónimo parcial que nada tenía que ver.

He defendido y promovido siempre al cooperativismo, en el ejecutivo o en las corporaciones de elección popular. Me ha parecido de la mayor importancia su presencia en el aseguramiento y prestación de servicios de salud. Mario Mejía, ya fallecido, Superintendente de Salud, ordenó a SaludCoop devolver al Sistema de Salud más de 600 mil millones de pesos, que en su concepto habían sido desviados en contra de la ley. El Gobierno Santos, en sus inicios, revocó la medida. El Tribunal de Cundinamarca, por fortuna, confirmó la decisión de nuestra administración. Poco después procedieron a intervenirla y recientemente se ordenó su liquidación.

Me reuní, hace poco tiempo, con el gerente anterior de Café Salud, aseguradora sucesora de SaludCoop. Estuve acompañado por testigos. He explicado en la Comisión Séptima del Senado, en extenso, lo que aquí trato de resumir. En aquella reunión me dijo el gerente que había encontrado entre 80 y 90 contratos, adjudicados por presiones políticas, ordenados por la Presidencia de la República. Le pedí que denunciara, además que acudiera al Congreso. Me contestó que no podía ir porque lo llevarían a la cárcel por incumplimiento de tutelas. Le comenté que podría pedir a la Corte Constitucional un plazo para atender las tutelas. Después supe que salió de la entidad.

Cualquiera sea el futuro de CafeSalud, que ojalá se despeje favorablemente, el clientelismo contratista en SaludCoop, en liquidación, deja una enorme deuda que afecta seriamente a los hospitales e infiere herida mayor a la reputación de las cooperativas.

14. Caprecom:

Tomé la decisión de apoyar el mantenimiento de Caprecom porque juzgué necesario contar con una entidad estatal, del orden nacional, en el aseguramiento y prestación de los servicios de salud.

El Gobierno actual acusó a Caprecom de haber favorecido a Óscar Iván Zuluaga y a Luis Alfonso Hoyos con la contratación a través de unas cooperativas de Manizales, desde 2002.

Me di a la tarea de indagar y encontré que entre 2002 y 2007 no existieron contratos con las dos cooperativas acusadas. Entre enero de 2008 y septiembre de 2010 se celebraron contratos, previa invitación pública, por 18,016 millones de pesos y no por 238 mil millones como lo publicaron.

Caprecom tenía en septiembre de 2010 excedentes acumulados en el Régimen Subsidiado por 47.718 millones, en diciembre de 2012 su déficit era de 1.1 billones de pesos. El patrimonio pasó de un positivo de 35.696 millones en 2010 a un negativo de 767 mil millones en junio de 2015.

La situación de Caprecom no era fácil, no la dejamos plenamente recuperada pero se manejó con honestidad. Sirvió mucho en Barranquilla, San Andrés y en el Chocó, donde no se por qué razones no salió bien. Hay otras entidades en el cumplimiento de esas tareas como la IPS de la Universidad de Antioquia.

No se ha querido asumir la investigación del manejo politiquero de Caprecom durante los últimos años, entregada como botín electoral a líderes políticos que apoyan al Gobierno.

15. Seguro Social:

Santos me acusa de corrupción en el Seguro Social.

La politiquería y la corrupción estaban empotradas de vieja data en el Seguro Social. Políticos, algunos sindicatos y presiones de la guerrilla, como lo viví, manejaban una nómina de 33 mil personas.

Por fortuna transformamos sus clínicas que dejaron de dar malas noticias y que en 2002 requerían un subsidio de 500 mil millones. Sustituimos la Empresa Promotora de Salud por la Nueva EPS, sociedad ajena a la politiquería, cuyos socios son una Fiduciaria del Gobierno y las cajas de compensación familiar. También transformamos la Empresa de Riesgos Laborales, quedó totalmente de propiedad del Estado. En cuanto a pensiones, para enfrentar la problemática del Seguro Social y de Cajanal, entidad bastante desacreditada, procedimos a la liquidación de ambas y a la creación de Colpensiones.

16. DAS:

Poco después de mi llegada a la Presidencia propuse su eliminación. Se intentó una reestructuración sin mayores resultados. Dejamos en marcha el proceso que este Gobierno adelantó y culminó con la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia. Lo que he conocido del Hacker me obliga a expresar todo el repudio al manejo dado por Santos a esta entidad.

17. Bioenergy:

La idea de Bioenergy surgió de la necesidad de contar con energías alternativas por las altas cotizaciones que en aquellos momentos tenía el petróleo, el futuro incierto de los combustibles fósiles, los requerimientos ambientales y el desafío de crear opciones de desarrollo y empleo de calidad en la Altillanura.

Se concibió como una empresa de Ecopetrol, asociada con particulares, productores de caña en los Llanos Orientales. Ecopetrol también desarrolló una productora de biodiesel, a partir de palma africana, mixta con particulares, en el área de Barrancabermeja.

Durante nuestro Gobierno se contrató el montaje de Bioenergy y la ejecución ha correspondido al actual. El problema es la diferencia entre el precio inicial y el costo final.

Ecopetrol declaró desierta una primera licitación en febrero de 2010. En una segunda convocatoria adjudicó el contrato a la empresa española Isolux, en abril de 2010, que hizo un oferta de 138 millones 600 mil dólares. Este Gobierno alegó incumplimientos casi que desde el comienzo, sin embargo, autorizó adiciones, entre septiembre de 2010 y abril de 2014 por 612 millones de dólares.

18. INCO:

El sector de obras públicas solicitó la creación del Instituto de Infraestructura, que llevamos a cabo. Pedimos renuncias, declaramos insubsistencias cada que fue necesario. Santos lo acusa de corrupción para justificar la creación de la Agencia de Infraestructura, que no se necesitaba, hace parte de la proliferación burocrática de este Gobierno, habría bastado un ajuste al INCO y el nombramiento de los nuevos funcionarios.

Ahora se suma al escándalo el préstamo del Banco Agrario a la sociedad adjudicataria de navegabilidad del rio Magdalena, de la cual Odebrecht es líder, por 120 mil millones de pesos, a tasa inferior a la cobrada a los agricultores.

19. INCODER:

El Incoder, instituto del sector agropecuario, fue creado en 2003 para reemplazar cuatro entidades que suprimimos en el Ministerio de Agricultura, que eran el Incora, el Inat, el Dri y el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura.

Gracias a esta reforma se pasó de una nómina aproximada a tres mil funcionarios a cerca de setecientos.

Santos ha echado reversa y ha creado seis entidades, a saber: Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural, Agencia para la Renovación del Territorio, Consejo Superior de Uso de Suelo, Consejo Superior de Restitución de Tierras y Dirección de Mujer en el Ministerio de Agricultura.

Santos, para disimular la triste realidad del Gobierno derrochón, trata de justificar la explosión burocrática en acusaciones de corrupción a nuestro Gobierno.

20. INGEOMINAS:

En la misma dirección de desburocratización de nuestro Gobierno, se fortaleció a Ingeominas que remplazó a Mineralco y a Carbocol.

Ignoro qué motivo invoque Santos para decirnos corruptos en este caso, podría ser por el rechazo de la Contraloría a la decisión de Ingeominas, que ajustó las regalías de acuerdo con los mayores volúmenes de producción, lo cual ha permitido que el País suba a 90 millones de toneladas exportadas de carbón y que se construyan puertos distintos a los que contaminaban la zona turística de Santa Marta.

Se observa en Colombia un descenso de la minería legal y un ascenso voraz de la minería criminal.

21. Canal Uno de Televisión:

Mientras Santos nos acusa de corruptos, ha adjudicado el Canal Uno a un único proponente conformado por amigos y contratistas suyos.

Nunca pude adjudicar el Tercer Canal de Televisión porque al retirarse varios oferentes solamente quedaba uno, y el Consejo de Estado lo impidió.

Cómo cambian las reglas y aducen en el Gobierno que lo actual es un contrato de concesión, o de administración o de manejo. En el fondo es lo mismo, el Tercer Canal habría sido solamente concesionario del espectro, que en todo caso es de propiedad de la Nación.

Lo concreto es que Santos deja el Canal Uno bajo el dominio de sus amigos y contratistas.

22. Temas no mencionados por Santos:

Santos, en su memorial acusatorio de corrupción, en contra mía, ignoró temas suyos, interminables siquiera para enunciar, como el contrato de Conecta, vinculado a su Ministro de Comunicaciones, los millonarios contratos de publicidad asignados a una empresa relacionada con un hermano suyo o la toma en arrendamiento del edificio de la revista dirigida por su sobrino.

23. Mi familia (Procuraré referirme solamente a mi familia), y algo de mi persona:

Mi hermano está preso por presiones de los abogados de Farc, que utilizaron Santos y Montealegre con el fin de maltratar a mi familia y a mi persona. Mi hermano llevaba 20 años presentándose a la justicia, fue beneficiario de auto inhibitorio, varios fiscales que conocieron el caso no encontraron mérito para proceder en su contra. Seguiremos difundiendo los pormenores de este atropello…

El problema de mis hijos es que los formé como hombres de trabajo desde su primera niñez. Se han estructurado en lo académico y en lo empresarial.

Tienen un parecido conmigo: los han acusado de todo.

Siempre dan la cara. Se atrevieron a contratar a Kroll, auditor forense de la mayor relevancia mundial, para la revisión de la empresa de residuos industriales. El reporte lo tiene la Fiscalía, allí lo presentaron en su defensa porque Santos los ha querido culpar de exportaciones ficticias de chatarra.

Debe anotarse que una condición que Kroll impone a sus clientes es que si encuentra algo anormal lo tiene que denunciar ante las autoridades nacionales e internacionales. Por fortuna, el reporte sobre la empresa fundada por mis hijos, hoy de muchos socios, es absolutamente favorable, no hay anomalías.

Invito a los colombianos a preguntar, no a escritores acalorados en mi contra, tampoco a testigos falsos, a preguntar a empresarios correctos del País, de aquellos muchos que conocen a mis hijos, sobre su comportamiento legal y ético.

La Fundación Primero Colombia, creada hace varios años, que apoya parte de mi actividad pública, nunca pidió dinero durante mi ejercicio en la Presidencia.

Soy empresario del campo, mi patrimonio está todo declarado, no soy testaferro ni uso testaferros. En el extranjero no tengo bienes, solamente una cuenta bancaria, de monto no significativo, sobre la cual he informado a los colombianos.

Tengo una empresa agropecuaria y una casa en terrenos de mi suegro. Me asignan propiedades en toda Colombia, unas personas de mala fe, para afectar mi honra, y otras porque piensan que soy buen vecino y desean acreditar bienes en venta. Un ministro me dijo que le habían dado limonada en una finca mía de Bosconia, casi no lo convenzo que estuvo en el lugar equivocado.

Mi única parcela en los Llanos Orientales es un pedacito del corazón de mis compatriotas llaneros que trato de cultivar. Eso sí, confieso, si tuviera 25 años estaría tratando de montar una ganadería, de intensidad sostenible, en los Llanos. Estaría además explorando cercas vivas, tan escasas en aquella región de la patria.

Mi casa se llama Hato Chico porque la orden de mi señora era ir a Hato Chico, y lo menos posible a Hato Grande y a las otras casas de la Presidencia. Esto bienes fueron manejados con austeridad y con la misma sobriedad que tenían cuando los recibimos. Les hice los mantenimientos adecuados y en otra ocasión informaré en detalle.

24. Se repite resumen de la lucha contra la corrupción y el derroche durante nuestro Gobierno, que empezó con el cierre de embajadas innecesarias:

Nuestra lucha contra la corrupción:

De candidato a la Presidencia presenté demanda de inexequibilidad contra la práctica de los auxilios parlamentarios.

Recordé en un debate del Senado que un billón de pesos de partidas regionales se distribuyó en audiencias publicas en los diferentes departamentos. Las presidía el subdirector de Planeación.

El Referendo de 2003 aprobó la muerte política de los corruptos. Propuso la disminución del Congreso, la eliminación de los auxilios parlamentarios.

Introdujimos y aplicamos normas de gratuidad de los pliegos; de publicación y discusión de prepliegos para evitar la práctica corrupta de diseñarlos a la medida de algún proponente; de audiencias públicas en licitaciones, aquella que adjudicó la concesión de El Dorado duró semanas y fue televisada; de veedurías comunitarias, etc.

De Gobernador de Antioquia apliqué con Andrés Uriel la figura de las audiencias públicas en la contratación.

Reformamos y ampliamos la carrera administrativa. Introdujimos el concurso de notarios y convocamos los concursos de maestros. La promoción de la legalidad era fundamental en el desarrollo de competencias ciudadanas que estimulaba el Ministerio de Educación.

Más de 450 entidades del Estado fueron suprimidas o reestructuradas. Hubo recorte sustancial de la nómina burocrática y adopción de severas medidas de austeridad.

Se eliminó casi en su totalidad el robo de combustibles.

Con el liderazgo del Vicepresidente Francisco Santos, quien dirigía esta política, se creó el portal de contratación para facilitar la publicación de las compras y contratos del Estado.

No cejaremos en el tema y seguiremos promoviendo propuestas contra la corrupción.

Montería, 19 de enero de 2017,

Álvaro Uribe Vélez