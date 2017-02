Puja por la presidencia de la Cámara de Representantes llegó a su fin

El conflicto al interior de la bancada liberal por quien asumiría la presidencia de la Cámara de Representantes en el 2017 quedó resuelta luego de que los congresistas de esa colectividad le dieran su apoyo irrestricto a Miguel Ángel Pinto, actual presidente de la corporación.

La disputa se venía presentando entre los representantes Miguel Ángel Pinto y Alejandro Carlos Chacón, pues se había pactado en un principio al interior de la bancada liberal, que dicha presidencia fuera compartida.

Fuentes al interior del partido le confirmaron a RCN Radio que el pasado 1 de febrero, se reunieron en un desayuno 35 de los 43 representantes a la cámara de la bancada liberal, encuentro en el cual el actual presidente de la cámara baja, Miguel Ángel Pinto presentó su renuncia a dicha presidencia, la misma no fue aceptada por 34 de los congresistas presentes.

En el encuentro el único que manifestó no querer que Pinto siguiera en el cargo fue el representante de Caldas, Mario Castaño, quien no ha sido partidario de dicha presidencia desde que inició. En el encuentro el congresista Alejandro Carlos Chacón no estuvo presente.

Así las cosas el representante Alejandro Carlos Chacón, quien tras un primer acuerdo por la presidencia de la corporación debía ocupar desde el 16 de diciembre del 2016, no llegará a dicho cargo y continuará siendo uno de los copresidentes del Partido Liberal.