Roberto Prieto rindió versión ante la Comisión de Acusaciones por caso Odebrecht

Foto Colprensa

Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos Presidente, rindió durante dos horas, declaración juramentada ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

A su salida Prieto indicó, que no respondería preguntas de la prensa y que acudirá a todas las instancias a las que sea citado, pues como lo ha dicho en otras ocasiones Otto bula ha mentido en sus declaraciones.

Salida de Roberto Prieto de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, investigado por caso #Odebrecht pic.twitter.com/bU24DfeDwL — RCN Radio (@rcnradio) 1 de junio de 2017

“Siempre lo he dicho y lo reiteró que Otto Bula ha dicho una mentira que me tiene devastado, porque él miente, no es mi proceder reunirme con delincuentes ni recibirles dinero y así lo está demostrando en la Fiscalía con las averiguaciones y con las pruebas testimoniales que hoy tiene, esa es la única verdad que tengo, el señor Martorelli lo ha desmentido”.

Por su parte el representante investigador en este caso, Nicolás Guerrero, aseguró que tras este testimonio pedirá a la plenaria de la Cámara de Representantes la autorización para que la Comisión pueda viajar a Brasil y tomar testimonio a Eleuberto Martorelli en los próximos días.

“El despacho ha decretado la declaración de Eleuberto Martorelli que se estarán llevando a cabo en los próximos días una vez la plenaria de la Cámara autorice al despacho poderse trasladar hasta la ciudad de Sao Pablo en Brasil”.

Guerrero aseguró además que la próxima semana citará a declaración a Luis Fernando Andrade presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, y al exfuncionario de esta misma entidad Juan Sebastián Correa.

Durante esta diligencia se realizaron a Prieto más de 100 preguntas de las cuales 20 fueron realizadas por el representante Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, quien pidió la investigación contra la campaña de Santos en 2010 y 2014 por este caso de sobornos.

El congresista, Álvaro Hernán Prada, pidió a la Comisión de Acusaciones y la Procuraduria para que no se le dé un trato preferencial a estas investigaciones por tratarse del Presidente de la República.

“Quiero hacer esa recomendación me entienden que no puedo revelar algunos datos para no afectar la reserva pero si es importante establecer y tener claro que la responsabilidad es con los colombianos, que ellos quieren saber la verdad sobre lo ocurrido en la campaña del 2010 y 2014”.

Roberto Prieto rendirá declaración el próximo lunes ante el Consejo Nacional Electoral.