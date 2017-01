Sectores políticos exigieron al Gobierno implementar medidas urgentes ante nuevos asesinatos de líderes sociales

Diferentes partidos políticos, a través de sus voceros, advirtieron que los asesinatos de líderes de izquierda, campesinos y defensores de Derechos Humanos, cada vez son más y que el Gobierno está haciendo “oídos sordos” a estas denuncias.

El vocero de Marcha Patriótica Daniel Flórez, aseguró que el partido presentó al Gobierno hace dos meses cinco propuestas con el fin de dar salidas a la crítica situación que enfrentan ciertos sectores en el país, pero que aún no han recibido respuesta.

Agregó que es preocupante que no se estén tomando acciones concretas y que el Estado niegue que exista el fenómeno del paramilitarismo.

“Ayudaría a este proceso que el Gobierno aceptara que estos asesinados han sido sistemáticos, de esta manera se podría hablar de un patrón, lo que ayudaría a dirigir las investigaciones para dar con los responsables de estos asesinatos”, sostuvo.

Por su parte la congresista Angélica Lozano, consideró que mientras el Estado no acepte que estas acciones vienen siendo sistemáticas, será difícil adelantar investigaciones serias y reales ante esta situación.

“La indiferencia es una negligencia que permite mirar para otro lado, así fue que mataron a la UP (…) pero recibir cinco alternativas y que el Gobierno no haga nada y tras del hecho diga que no son crímenes sistemáticos sino casualidades, es una muestra grave de negligencia e ineptitud”, puntualizó.

Cabe recordar que en los últimos quince días han sido asesinados cuatro líderes campesinos y defensores de Derechos Humanos en el país.