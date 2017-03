Senadora Guerra dice que Centro Democrático buscará ganar las presidenciales en primera vuelta

María del Rosario Guerra precandidata presidencial del Centro Democrático afirmó, tras tomar el puesto de Óscar Iván Zuluaga en ese partido, que buscarán ganar las elecciones presidenciales en la primera vuelta.

En diálogo con RCN Radio, Guerra señaló “queremos ganar las presidenciales en primera vuelta” a lo que agregó “inicio este proceso de precandidatura presidencial, llevaré las tesis del partido a las regiones”.

Guerra dijo además que el aplazamiento de la precandidatura presidencial de Óscar Iván Zuluaga se debe a que se necesita aclarar su participación o no en la contratación de Odebrecht en el país, “Óscar Iván no se ha retirado, aplazó su candidatura, es una persona necesaria” sostuvo además, “yo no vine a dividir, vine a sumar y a garantizar que no se pierda el legado de Álvaro Uribe”.

La senadora y ahora precandidata presidencial del CD dijo “Uribe ha sido muy claro desde el año pasado nos dijo que debe ser de consenso, vamos a tener la convención del partido el 22 de abril, se aspira tener las reglas para el proceso de escogencia y se han ventilado opciones como un ciclo de encuesta”.

Entre las opciones para escoger el candidato se encuentran el ciclo de encuesta y consulta interna; “si uno hace el trabajo y repunta a uno no le debe tener ningún mecanismo” dijo

“Uribe le gusta escuchar y recoge las opiniones de los demás, con la dirección nacional del partido, me gustaría tener que si se logra formalizar a nuestros militantes, una consulta de los militantes ojalá se puede hacer y carnetizar el millón y medio de militantes” dijo.

En este sentido agregó que si se llega a dar “en un ciclo de encuesta bien y si hace consulta abierta sería en mayo, nos interesa escoger dentro de los que estamos” dijo.