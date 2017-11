Tras marchas indígenas, ONU considera ridículo tratarlos como grupo armado

En la imagen, Todd Howland, funcionario de la ONU/Foto: RCN Radio

El representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Todd Howland, afirmó que es inapropiado que las autoridades estigmaticen a los indígenas y pretendan catalogarlos como grupos armados.

49 policías y siete civiles heridos en medio de protestas indígenas

El funcionario de la ONU también pidió que se pare la confrontación para evitar que el conflicto genere más violaciones a las garantías de la población civil.

Así mismo, Howland dijo estar muy preocupado porque se está intentando hacer creer “que los indígenas son lo mismo que un grupo armado ilegal, y esto es ridículo, inapropiado y estigmatizante. Yo creo que esto debe ser rectificado. Entonces estamos llamando a pensar sobre la utilización del lenguaje en esto momentos y pensar que hay unas quejas legítimas, pero también que ellos, los indígenas, tienen que pensar en las implicaciones de su protesta en los derechos de otros “.

A su vez, Todd Howland cuestionó la manera como el Gobierno está manejando las protestas en diferentes regiones del país y acotó que “no es la manera de tratar a gente que tiene quejas legítimas porque esto va a generar más confrontación, porque cuando los indígenas escuchen esto ellos van a quedar con las emociones más altas y se crearán más confrontaciones “.

De igual modo, el representante de la ONU para los Derechos Humanos pidió que el Ejército no sea utilizado para reprimir manifestaciones, por cuanto en algunas zonas han sido desplazadas tanquetas y personal de esa institución.

“No es que no estén en las zonas. Es que hay necesidad de tratar la protesta social como protesta social de civiles. Esto es bien distinto a cuando estamos en área de conflicto armado. Estamos hablando de gente que no tiene armas, que son civiles, y que la policía tiene la jurisdicción para tratar protestas sociales en Colombia. Estamos indicando, por favor, que se siga la Constitución en razón de las respuestas de estas protestas”, puntualizó.

-La Jurisdicción Especial para la Paz-

Al ser preguntado por la posibilidad de que el proyecto de la Jurisdicción Especial para la Paz se hunda en el Congreso de la República, Howland señaló que es necesario avanzar. Señala que la JEP está conceptualizada para tratar violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado, e hizo un llamado a los legisladores para que aprueban esta norma.

“Es importante recordar a todos los miembros del Congreso que son autoridades del Estado y también tienen obligaciones relacionados con ddhh no solo el Gobierno las tiene, es todo el Estado. Nosotros analizamos que la JEP podía estar en conformidad con las normas internacionales si hubiera sido bien implementada, pero si no la van a implementar, claro que Colombia no estaría en conformidad con sus obligaciones internacionales. Entonces es importante recordar a los congresistas que también tienen obligaciones”.

En cuanto a la participación en política de los miembros de la Farc y su presencia en el Congreso de la República, Howland indicó que es importante recordar qué dicen las normas internacionales con relación a la participación en política de las personas acusadas de violaciones graves de derechos humanos.

“Lo que dice el Derecho Internacional es muy poco. Porque indica que en unos países las personas condenadas pueden tener derecho al voto y en otros lugares a las personas condenadas o que están en la cárcel se les niega el derecho a que participen en política“, advirtió Howland.