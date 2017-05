Tres años llevo pidiendo una cita con MinDefensa y no se me ha otorgado por ser negro: Congresista Nilton Córdoba

El representante a la Cámara del Partido Liberal, Nilton Córdoba, quien representa al departamento del Chocó denunció la negligencia que para él ha tenido el Ministerio de Defensa, ya que desde hace 3 años está solicitando una cita con el jefe de esta cartera para denunciar la grave situación de orden público que atraviesa el departamento.

El congresista liberal indicó “yo llevo aproximadamente 3 años de estar en el Congreso y desde el preciso momento en que me posesione en ese cargo he tratado de alarmar al gobierno colombiano sobre la situación de orden público del Chocó”.

Y agregó “Sin embargo ni el anterior ministro de defensa, el Dr. Pinzón ni el actual el Dr. Villegas han tenido la voluntad política de recibirme en su despacho para escuchar de viva voz la situación. Yo creería sin temor a equivocarme el solo hecho de tener mi color de piel negra ha evitado, no entiendo otra razón, porque hay otros parlamentarios a quienes los vienen atendiendo sin ningún problema”.

El congresista aseguró que tiene las evidencias de las solicitudes formuladas al ministerio, y el camino por el cual está optando es citar a un debate de control político, para que el ministro le explique al país, que se viene realizando en pro de la situación de orden público del Chocó.

El congresista indicó además que se ha perdido la confianza en algunos altos mandos de las fuerzas armadas “muchas cosas no se denuncian ante ciertas personas, me pasó cuando fui alcalde, las situaciones no se denunciaban ante ciertos mandos para que las informaciones no sean usadas en contra de mi persona o cualquier miembro de mi familia”.

Córdoba indicó que mientras no se dé una inversión social importante en el departamento en temas labores, de educación y otras necesidades será difícil superar las situaciones de orden público, pese a los anuncios del aumento de pie de fuerza, que es muy importante pero que no es lo único prioritario.

El congresista indicó que aunque es consciente de la corrupción que vive el departamento, el gobierno ha hecho intervenciones que han venido del interior del país.