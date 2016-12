Polo y Alianza Verde en Cámara no votarán la conciliación de la reforma tributaria

Foto: La FM de RCN

Luego de que se conociera el texto que se logró consolidar entre los conciliadores de senado, cámara de representantes y el gobierno nacional, gran parte de los representantes mostró su descontento con los textos que fueron acordados.

Uno de los puntos que generó grandes reparos en la cámara baja, tiene que ver con la eliminación del artículo que permitía que se disminuyera la cotización en salud de los pensionados y pasará del 12% al 4%, para los pensionados con ingresos inferiores a 4 SMLV, artículo que fue propuesto por la cámara de representantes en la plenaria.

Así mismo el descontento de los representantes quedó en evidencia, por la aprobación del articulo para que evasores de impuestos solo tengan multas cuando el monto de su evasión sea superior a los 5000 millones de pesos, lo cual fue la gota que rebosó la copa, pues en la cámara de representantes se había aprobado que el monto ´para castigar a los evasores fuera desde de 150 millones de pesos.

Dadas las condiciones en que llegará la reforma tributaria para ser conciliada por las plenarias de senado y cámara, este miércoles, los voceros de los partidos Alianza Verde y polo Democrático expresaron que no votaran la conciliación de la reforma.

El representante Germán Navas Talero, indicó que “nosotros vamos a votar no a esa conciliación por respeto al contribuyente, por respeto a nuestro elector, entre otras cosas porque la cámara de representantes antes había dado precisas instrucciones a los conciliadores para que no votaran los textos de senado, luego tenían que cumplir”.

Por parte el vocero de la Alianza Verde Inti Asprilla manifestó que “es muy grave que se tumbe el tema de los evasores de impuestos por eso creemos que lo mejor qué podemos hacer es no votar la conciliación de esa reforma tributaria, pues ahora quedó incluso más regresiva que la que había presentado en un principio el gobierno”.

Finalmente Angélica Lozano de la Alianza Verde, hizo un llamado a los todos los representantes a la cámara para que no se vote la conciliación este miércoles diciéndoles que “ les ruego a los partido que no voten esta conciliación, es una reforma que hace daño a todos los colombianos, con esto se caen los procesos contra los Panamapapers, por esto Alianza Verde esto tan nefasto no lo va a votar”.