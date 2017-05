Polo sugiere responsabilidad de Fuerzas Militares en asesinatos de líderes sociales

Según el representante para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Todd Howland, el 70% de los asesinatos de líderes sociales se han dado en zonas abandonadas por las Farc.

Durante un debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes sobre el asesinato de líderes sociales, el congresista Alirio Uribe, citante del mismo, indicó que se ha constatado que los lugares donde más se han presentado asesinatos de estas personas corresponden a los sitios donde hay mayor presencia de Fuerzas Militares.

“Estamos pidiendo que se nos aclare por qué en las zonas más militarizadas es donde se están cometiendo los homicidios y obviamente cruzándolo con otros informes parece que se esta utilizando de manera ilegal la información de inteligencia que se tiene sobre líderes sociales en algunas regiones y nos preocupa que a pesar de la presencia de la Fuerza Pública no se tomen medidas para protegerlos”, dijo.

Agregó que “existen patrones que indican que en los departamentos donde ha habido un alto número de asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, en los últimos meses, hay mayor presencia militar, lo que nos sugiere que la Fuerza Pública es responsable ya sea por acción o por omisión”.

Según el congresista es sospecho que donde se están ubicando las zonas veredales, las circunscripciones donde más adelante se van a llevar a cabo elecciones, sean los lugares donde se están presentado los asesinatos.

Así mismo el congresista del Polo indicó que según datos proporcionados por la Procuraduría de los asesinatos de líderes reportados entre 2016 y lo corrido del 2017, se están adelantando actualmente procesos disciplinarios contra 26 funcionarios públicos, entre ellos miembros de la Fuerza Pública.

Por su parte, el senador del Polo Iván Cepeda expresó que no entiende por qué el gobierno a estas alturas del proceso de paz aún no se ha encargado de manera contundente de ocupar los espacios que dejaron las Farc al ingresar a las zonas veredales de normalización.

“Se esperaba que cuando las Farc desocuparan lugares se tendría una presencia integral del gobierno en esos territorios, el problema es que los espacios están siendo ocupados por otros actores, y es un tema del cual ya se sabía lo que sucedería”, apuntó.

Cepeda además indicó que es necesario que se defina el fenómeno del paramilitarismo, que está jugando un papel determinante en el asesinato de líderes sociales en el país.

Por su parte, el representante para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, Todd Howland, afirmó que el 70% de los asesinatos a líderes sociales se han presentado en zonas abandonadas por las Farc.

Howland además indicó que el gobierno tiene como su principal reto entrar a ocupar los lugares dejados por las Farc y no permitir que se fortalezcan otras estructuras criminales que vienen asesinando a líderes sociales.

Según Howland “este año la ONU ha recibido 54 denuncias de líderes hasta el 12 de mayo. Esto indica que hay una denuncia cada dos o tres días, 17 tienen un papel de liderazgo, 12 todavía están en riesgo de verificación y 25 de estos, deducimos que las personas no tenían liderazgo, pero eso no indica que el caso no sea importante”.