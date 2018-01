Por falta de PIN, muchos colombianos deberán repetir su curso de conducción

Foto: Archivo Colprensa

La Superintendencia de Puertos y Transporte hizo un llamado a las personas que hayan terminado sus cursos de conducción recientemente, para que revisen el estado de sus acreditaciones y certificados, tras advertir que muchos deberán repetir el proceso de enseñanza por irregularidades en el registro.

Desde diciembre usted necesita un PIN para iniciar su curso de conducción

El superintendente Javier Jaramillo indicó que los afectados serán todos los estudiantes que hayan terminado el curso de conducción después del 18 de diciembre de 2017 y no hayan recibido el PIN de registro para su acreditación en el nuevo sistema de vigilancia en línea.

“Nos han llegado quejas a la superintendencia sobre estudiantes que iniciaron el curso antes del 18 de diciembre sin haber comprado un PIN, esto se había advertido con antelación a los centros de enseñanzas, producto de ellos podemos hablar de otras academias donde sí se compraron los pines con tiempo y pudieron registrar a sus alumnos sin ningún problema”, dijo el funcionario.

La SuperTransporte indicó que los Centros de Enseñanza a Conductores que no hayan comprado el PIN, deberán hacerlo en los próximos días y registrar a sus estudiantes, pero que esto obligará a que repitan el curso y obtengan su acreditación, aunque aclaró que esto será sin costo alguno.

“Los CEA no podrán cobrarle a los estudiantes afectados por el nuevo proceso, ya se les había dicho con tiempo y pese a esto hicieron caso omiso a las advertencias del nuevo sistema de vigilancia que íbamos a implementar, por el momento no se les puede dar una acreditación a los afectados, porque no existen en el SICOV”, dijo Javier Jaramillo.

Esta semana en diálogo con RCN Radio, el superintendente Javier Jaramillo afirmó que han encontrado que algunos de los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) que actualmente operan en el país “estarían buscando entorpecer” la puesta en marcha de este nuevo sistema de vigilancia en línea, con el cual deben registrar paso por paso toda la instrucción que reciban los futuros conductores.

Por el momento esta entidad trabaja para establecer el número de estudiantes que no pudieron obtener su acreditación por la falla en el registro que debieron realizar los CEA, ya que estos cayeron en un subregistro que deberán investigar en todas las academias que no acataron los llamados que se les hicieron.