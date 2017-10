Por muerte de 16 recién nacidos, SuperSalud investiga a SecreSalud del Cesar y a Clínica Laura Daniela

La Superintendencia Nacional de Salud abrió investigación administrativa a la Secretaría de Salud del Cesar así como a la Clínica Laura Daniela en Valledupar con el fin de establecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de 16 neonatos, en hechos ocurridos entre junio de 2016 a enero de 2017, que al parecer estarían relacionados con la utilización de un medicamento para el desarrollo pulmonar de bebes prematuros. (Lea acá: Piden justicia por muerte de 16 recién nacidos en Valledupar)

De acuerdo con el Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, en una visita de inspección se evidenció que hubo fallas administrativas en la selección, adquisición y recepción del medicamento utilizado, situación que es materia de investigación por todas las entidades competentes por lo que la entidad asumirá el control preferente sobre la investigación del caso.

“Ordené de manera inmediata la apertura de una investigación administrativa tanto a la Secretaría de Salud del Cesar y a esta clínica, para establecer las responsabilidades frente a una situación tan grave, en donde presuntamente hubo dilación en el proceso por parte del ente territorial, y en uso de la competencia preferente que tiene esta entidad, asumimos la investigación que debió realizar dicha secretaría”, dijo el Superintendente.

Explicó que en la inspección se constataron omisiones en la IPS Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela como fallas administrativas en el proceso de contratación con proveedores de medicamentos y una ausencia total de seguimiento al procedimiento definido por la propia institución para su selección, de tal forma que se compraron medicamentos sin la verificación de la documentación mínima para el inicio de una relación comercial.

Además, señala Muñoz, se encontraron órdenes de compra sin firma de quien elabora y de quien autoriza, y órdenes de compra con fecha posterior a la entrega de productos en la farmacia y “se observó que las compras se generaron más como un resultado de la experiencia del personal responsable de la misma, que realmente por un proceso sistemático como consecuencia del histórico de uso de medicamentos en el centro asistencial”, entre otros.

En el caso de la Secretaria de Salud, la entidad aclaró que no se evidenciaron acciones de inspección, vigilancia y control por parte del ente territorial frente al comercializador no autorizado y la IPS investigada. “Buscamos establecer por qué no hubo un control contundente y paralelo a esto, verificar si este tipo de situaciones se vienen presentando en otros municipios del territorio nacional”, agregó Muñoz.