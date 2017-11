Por razones políticas en Bogotá están diciendo que la paz no está funcionado: Santos

Foto RCN Radio

En medio de la conmemoración del primer año de la firma de la paz, el presidente Juan Manuel Santos negó que la implementación de los acuerdos esté avanzando lentamente. (Lea aquí: Acuerdo de paz entre Gobierno y Farc cumple un año entre avances y desconfianza)

Desde el municipio de La Montañita, Caquetá, el presidente dijo que hay personas que por razones políticas están criticando los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.

“Allá en Bogotá muchos dicen ‘es que esto va muy lento, es que esto no se ven los beneficios de la paz, es que están incumpliendo’ no señores, estamos cumpliendo, estamos trabajando mañana, tarde y noche, lo que pasa es que hay algunos que quieren colocarse, por razones políticas, al lado de los críticos a decir que la paz no está funcionando, la paz sí está funcionando y La Montañita es prueba de ello”, aseguró el presidente.

De hecho, Santos dijo que durante su recorrido por el municipio muchos habitantes le agradecieron por la firma de la paz y lo alentaron a seguir construyendo el posconflicto. (Lea también: Precandidatos presentan precario balance sobre implementación del acuerdo de paz)

Además, el mandatario le pidió al país que “cuide” la paz y que no desaproveche los beneficios que han llegado, tras el primer año de la firma de los acuerdos.

Por su parte el alcalde de Montañita, José Leonel Guarnizo, expresó que el presidente hizo historia al permitir que este municipio viviera la paz, luego de que fueras entrada de la zona de distensión.